IPhone 14, prezzo crollato definitivamente: da acquistare subito

Continua a scendere inesorabilmente e a toccare nuovi minimi storici. Di cosa stiamo parlando? Del prezzo dell’iPhone 14 su Amazon. L’ultima versione dello smartphone premium di Apple è nuovamente in offerta sul sito di e-commerce e con uno sconto interessantissimo per la versione con 256GB di memoria interna. Oggi, infatti, lo troviamo con uno sconto del 9% che fa risparmiare 110€ sul prezzo di listino. E per essere un dispositivo Apple sappiamo molto bene che si tratta di una super promo. Inoltre, c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Lo smartphone non ha bisogno di molte presentazioni, si tratta del meglio che possa offrire il mercato. Ottimo schermo, processore ultra-prestazionale e un comparto fotografico che ha pochi eguali. Con in più le nuove modalità di scatto e di registrazione dei video che Apple ha sviluppato appositamente per questo modello. L’offerta potrebbe scadere veramente da un momento all’altro, quindi vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.

iPhone 14 – nero

iPhone 14: la scheda tecnica

L’iPhone 14 è diventato il nuovo punto di riferimento per tutto coloro che vogliono uno smartphone top di gamma con prestazioni ben oltre l’ordinario. L’ultima versione dello smartphone di Apple segue il solco tracciato da quella precedente e va a migliorare tanti piccoli aspetti.

A partire dalla fotocamera, che ritroviamo nuovamente nel formato con due sensori posizionati in diagonale. Entrambi i sensori sono da 12MP e rispetto allo scorso anno ci sono stati netti miglioramenti, soprattutto per quanto riguarda le foto in notturna. Apple ha lavorato anche sulle modalità esistenti, in particolar modo sulla modalità "Cinema" rilasciata lo scorso anno e che ora supporta anche i video in 4K a 24 fps. La novità assoluta è la modalità "Azione" che, come si può intuire dal nome, permette di registrare video perfetti anche mentre si è in movimento. Grossi passi in avanti anche per la fotocamera frontale che permette di scattare selfie di gruppo senza nessun problema.

Altra caratteristica unica dell’iPhone 14 è lo schermo. Abbiamo un display Super Retina XDR con tecnologia OLED da 6.1" ad alta risoluzione e con un’elevata fedeltà cromatica. E la tecnologia True Tone permette di regolare automaticamente la luminosità in base alla luce ambientale. A gestire il tutto troviamo il processore A15 Bionic, lo stesso presente sull’iPhone 13 Pro.

Sull’iPhone 14 troviamo anche l’ultima versione del sistema operativo mobile di Apple, iOS 16. E c’è anche una grossa novità: ora puoi personalizzare la schermata di blocco con una foto a tua scelta, inserire widget molto utili e controllare gli anelli di Attività o le notifiche delle proprie app preferite.

iPhone 14 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Il Natale si sta avvicinando e l’iPhone 14 diventa uno degli smartphone più desiderati. E oggi può essere l’occasione giusta per acquistarlo, grazie al minimo storico disponibile su Amazon. La versione da 256GB la troviamo a un prezzo di 1049,99€, con uno sconto di ben il 9% rispetto a quello di listino. Il risparmio è praticamente di 110€. Lo puoi pagare anche a rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto direttamente dal sito di e-commerce: 5 rate da 210€ al mese. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Per il reso il periodo è esteso fino al 31 gennaio, pensando proprio ai regali di Natale.

L’iPhone 14 è disponibile in diverse colorazioni

iPhone 14 – nero

iPhone 14 – galassia

iPhone 14 – rosso

Per chi vuole spendere un po’ di meno, in offerta troviamo anche la versione da 128GB. In questo caso lo sconto è dell’8%. C’è sempre la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero.

iPhone 14 – nero

iPhone 14 – galassia

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram