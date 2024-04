Samsung Galaxy C55, lo smartphone che non vedremo mai

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Samsung ha presentato ufficialmente il nuovo Samsung Galaxy C55, un device destinato unicamente al mercato cinese ma che già conosciamo col nome di Samsung Galaxy M55, modello lanciato in Brasile.

Cambiano, però, le colorazioni e qualche dettaglio nel design, come gli anelli dorati sulle fotocamere posteriori e una finitura in simil-pelle con cuciture a vista, molto elegante. A parte questo, Samsung Galaxy C55 è un prodotto identico a Samsung Galaxy M55 e, allo stesso modo, va a posizionarsi nella fascia medio-bassa del mercato.

Questo modello ha un comparto fotografico molto interessante, il classico display di buona fattura già visto su buona parte dei telefoni a marchio Samsung e, quasi inaspettatamente, un chip prodotto da Qualcomm che prende il posto di uno dei vari Samsung Exynos, che il colosso della tecnologia utilizza di solito per i suoi telefoni di fascia inferiore.

Samsung Galaxy C55: scheda tecnica

Il Samsung Galaxy C55 ha un display Super AMOLED Plus che misura 6,7 pollici, ha una risoluzione FHD+ (2.400×1.080 pixel), frequenza di aggiornamento variabile fino 120 Hz e luminosità di picco a 1.000 nit.

Il processore scelto dal colosso sudcoreano è un Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 a cui si affiancano 8/12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, che l’utente può espandere fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Il comparto fotografico è composto da tre sensori, quello principale da 50 MP (f/1.8) con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), quello ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) e quello per gli scatti macro da 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale è da 50 MP (f/2.4).

Tra le opzioni di connettività troviamo il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, l’USB-C, il chip per l’NFC e le varie tecnologie per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, Glonass, Beidou, Galileo e QZSS. Il comparto audio comprende due speaker certificati Dolby Atmos.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica via cavo da 45 W (valore altissimo per un prodotto Samsung). Il sistema operativo, pur non essendo stato specificato dal produttore, dovrebbe essere Android 14 con interfaccia utente Samsung One UI 6.1, così come visto sul Samsung Galaxy M55. A questo si aggiunge la promessa da parte dell’azienda sudcoreana di quattro major update e cinque anni di patch di sicurezza.

Samsung Galaxy C55: prezzo e disponibilità

Come detto in apertura, il nuovo Samsung Galaxy C55 è destinato restare un'esclusiva per il mercato cinese, dove può essere acquistato nelle colorazioni: Colorful Orange e Fashion Black.