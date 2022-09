IPhone 14: sono già arrivate le custodie in oro 24K

Fra gli appassionati dei prodotti Apple, e in generale dei dispositivi elettronici "premium", vi sono anche coloro che amano lo sfarzo e, soprattutto, odiano passare inosservati. Per questo genere di utenti, la compagnia britannica Truly Exquisite, le cui creazioni hanno già fatto parlare di sé in passato, ha creato delle custodie in oro 24K dedicate alla nuova di smartphone iPhone 14. Ovviamente, il costo di queste preziose cover è altissimo ma, d’altronde, è molto alto già il prezzo dei nuovi telefoni Apple.

Fino all’anno scorso Truly Exquisite vendeva versioni personalizzate di iPhone, Samsung Galaxy ed altri smartphone di fascia alta e altissima: interamente ricoperti di oro, con pietre preziose incastonate e con sofisticate incisioni. Ora, invece, l’azienda ha cambiato politica: non più il telefono modificato, ma una cover aggiuntiva e, se lo si vuole, anche il telefono originale. Il risultato, però, cambia di poco: si tratta di pezzi unici artigianali, molto appariscenti e che… "devono piacere".

Custodie in oro 24K per iPhone: caratteristiche

Le versioni in oro 24K delle cover per iPhone 14, create dalla nota azienda che trasforma gadget e device elettronici in prodotti di lusso, possono vestire tutti e quattro i modelli dell’ultima linea di smartphone del colosso di Cupertino, vale a dire iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max.

I costosi accessori, come scrive Truly Exquisite, possono essere personalizzati con un particolare logo, scritta o design, dato che sono realizzati su misura, previa ordinazione. Inoltre, l’azienda offre la possibilità di acquistare insieme alla cover in oro 24K anche un iPhone che, precisa, "sarà sbloccato e senza SIM, così da poterlo utilizzare su qualsiasi rete a livello globale."

Le custodie di lusso per la nuova gamma di smartphone di Apple, se acquistate con un iPhone verranno spedite in una scatola interattiva in legno e provvista di display, insieme agli accessori standard previsti per il telefono, che nel caso dei nuovi iPhone 14 si limita al cavo di ricarica USB-c-Lightning (niente caricatore), la spilletta per rimuovere la SIM telefonica e lo sticker della mela morsicata, e una carta di autenticità della cover in oro.

Il prezzo di questa speciale cover riflette il tipo di materiale con cui è costruito. Ecco, di seguito, i prezzi delle sole cover per ciascun modello:

iPhone 14: 1.799 sterline (2.060 euro)

iPhone 14 Plus: 1.849 sterline (2.110 euro)

iPhone 14 Pro: 1.799 sterline (2.060 euro)

iPhone 14 Pro Max: 1.849 sterline (2.110 euro)

Tutte le custodie, essendo in metallo prezioso ed avendo un discreto spessore, hanno due grandi difetti (a parte il costo esorbitante): pesano un bel po’ e impediscono la ricarica magnetica MagSafe.

Oltre alle custodie in oro 24K, la compagnia ha messo a disposizione anche altri modelli di cover per iPhone 14, sempre di lusso e piuttosto costose, ad esempio quella in oro rosa e quella nera.

iPhone 14: i prezzi della gamma

I prezzi appena elencati sono quelli della sola cover, senza il telefono. Di conseguenza, per avere un iPhone 14 base con una cover in oro 24 carati sarà necessario spendere quasi 3.100 euro.

Ricordiamo, infatti, che i prezzi di partenza dei quattro modelli di Apple iPhone 14 sono superiori a quelli dei modelli iPhone 13: