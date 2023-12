IPhone 14, con l'offerta di Natale il prezzo è in picchiata: da comprare subito

L'iPhone 14 è in promo speciale su Amazon per Natale: sconto mai visto prima e risparmi centinaia di euro. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero

Con il Natale che si avvicina, le offerte sugli smartphone cominciano a diventare sempre più interessanti. E non solo per dispositivi lowcost, ma anche per i telefoni top di gamma, quelli più ambiti e desiderati dagli utenti. Un esempio ce lo offre in questo ponte dell’Immacolata Amazon abbassando il prezzo dell’iPhone 14 e portandolo al minimo storico. Un’offerta strepitosa da cogliere al volo per uno smartphone che, sebbene sia uscito sul mercato da oramai un po’ di tempo, resta ancora un vero top di gamma e soprattutto riceve un continuo supporto da Apple. Aggiornamenti software e di sicurezza che lo rendono al passo con i tempi e al sicuro da qualsiasi attacco informatico.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Sull’iPhone 14 c’è poco da dire: è un telefono dotato di un super schermo e di una doppia fotocamera posteriore posizionata in diagonale pronta a offrire scatti perfetti in ogni situazione, anche quando la luce è poca o sta diventando buio. Tornando sull’offerta, invece, l’iPhone 14 è disponibile con uno "sconto NO IVA" che fa risparmiare centinaia di euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon. Insomma, un’offerta con i fiocchi da non farsi scappare in vista del Natale.

iPhone 14- nero

iPhone 14- blu

iPhone 14 in offerta: prezzo e sconto Amazon

Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare l’iPhone 14, è arrivato oggi. Su Amazon è in offerta a un prezzo di 699€ grazie allo sconto del 20% che lo fa scendere al punto più basso mai raggiunto sul sito di e-commerce. Il risparmio si aggira intorno ai 200€ e bisogna aggiungere tutte le agevolazione assicurate da Amazon. La consegna gratuita in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine) e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 139,80€ al mese a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Inoltre, hai tempo fino al 31 gennaio 2024 per effettuare il reso gratuito: puoi acquistare l’iPhone 14 oggi e regalarlo direttamente a Natale senza nessun timore. Approfittane subito: le scorte stanno per terminare, come testimoniano gli oltre 2.000 iPhone venduti su Amazon nell’ultimo mese.

iPhone 14- nero

iPhone 14- viola

iPhone 14- rosso

iPhone 14- blu

iPhone 14: la scheda tecnica

Non bisogna farsi ingannare dal fatto che sia uscito sul mercato lo scorso anno: l’iPhone 14 resta tutt’ora uno dei migliori device sul mercato. E il merito è tutto di Apple che ha saputo costruire uno smartphone con un’ottima scheda tecnica e lo "mantiene giovane" con continui aggiornamenti software e di sicurezza. Un telefono prestazionale e con un’ottima batteria che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi patemi.

Analizzando la scheda tecnica dell’iPhone 14 si nota subito l’ottimo display Super Retina XDR da 6,1" ad alta risoluzione e con una luminosità elevatissima e che lo rende visibile anche sotto la luce diretta del sole. La tecnologia True Tone adatta la luminosità in base alla luce esterna in modo da non dare troppo fastidio agli occhi. Sotto la scocca trovi la potenza del processore A15 Bionic con a supporto 128GB di memoria interna.

Come sempre il comparto fotografico è di livello superiore. Nella parte posteriore trovi una doppia fotocamera con due sensori da 12MP posizionati in diagonale. Un unicum nel mercato della telefonia, ma che permette ad Apple di utilizzare fotocamere più grandi e in grado di catturare più luce. Una delle novità rispetto ai modelli precedenti sono proprio gli scatti al buio o con poca luce, molto più luminosi rispetto al passato. Altra novità molto interessante è la modalità Azione che permette di registrare video super stabilizzati anche mentre sei in movimento. I selfie sono un altro dei punti forti dello smartphone e non tradiscono le attese.

iPhone 14- nero

iPhone 14- viola

iPhone 14- rosso

iPhone 14- blu