IPhone 14: dove costa di meno

Dopo la classica trepidante attesa da parte dei fan del brand, Apple ha da pochi giorni portato sul mercato, anche quello italiano, i suoi nuovi iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Purtroppo, come era prevedibile vista la situazione economica internazionale, iPhone 14 costa di più di iPhone 13. Anche parecchio di più.

Inoltre, come da tradizione Apple, i prezzi di iPhone 14 sono diversi da Paese a Paese: logicamente costa meno in USA, cioè in madre patria, e costa di più all’estero. Ma se l’anno scorso era il Brasile il mercato con l’iPhone 13 che costava di più, quest’anno è la Turchia a fare il record negativo, con il top di gamma Apple 2022 che costa quasi il doppio di quanto costa in America.

Ecco, dunque, quanto costa Apple iPhone 14 in USA, nei principali mercati europei e, per curiosità, anche in Turchia.

Quanto costa iPhone 14 in USA

I prezzi dei nuovi iPhone 14 in America, in versione base con il minimo di memoria disponibile, sono i seguenti:

iPhone 14: da 799 dollari

iPhone 14 Plus: da 899 dollari

iPhone 14 Pro: da 999 dollari

iPhone 14 Pro Max: da 1.099 dollari

Quanto costa iPhone 14 nel Regno Unito

I prezzi dei nuovi iPhone 14 nel Regno Unito, in versione base con il minimo di memoria disponibile, sono i seguenti:

iPhone 14: da 849 sterline

iPhone 14 Plus: da 949 sterline

iPhone 14 Pro: da 1.099 sterline

iPhone 14 Pro Max: da 1.199 sterline

Quanto costa iPhone 14 in Italia

I prezzi dei nuovi iPhone 14 in Italia, in versione base con il minimo di memoria disponibile, sono i seguenti:

iPhone 14: da 1.029 euro

iPhone 14 Plus: da 1.179 euro

iPhone 14 Pro: da 1.339 euro

iPhone 14 Pro Max: da 1.489 euro

Quanto costa iPhone 14 in Germania

I prezzi dei nuovi iPhone 14 in Germania, in versione base con il minimo di memoria disponibile, sono i seguenti:

iPhone 14: da 999 euro

iPhone 14 Plus: da 1.149 euro

iPhone 14 Pro: da 1.299 euro

iPhone 14 Pro Max: da 1.449 euro

Quanto costa iPhone 14 in Francia

I prezzi dei nuovi iPhone 14 in Francia, in versione base con il minimo di memoria disponibile, sono i seguenti:

iPhone 14: da 1.019 euro

iPhone 14 Plus: da 1.169 euro

iPhone 14 Pro: da 1.329 euro

iPhone 14 Pro Max: da 1.479 euro

Quanto costa iPhone 14 in Spagna

I prezzi dei nuovi iPhone 14 in Spagna, in versione base con il minimo di memoria disponibile, sono i seguenti:

iPhone 14: da 1.009 euro

iPhone 14 Plus: da 1.159 euro

iPhone 14 Pro: da 1.319 euro

iPhone 14 Pro Max: da 1.469 euro

Quanto costa iPhone 14 in Turchia

I prezzi dei nuovi iPhone 14 in Turchia, in versione base con il minimo di memoria disponibile, sono i seguenti: