IPhone 14, l'offerta su Amazon è strepitosa: minimo storico

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

L'iPhone 14 è in offerta su Amazon con uno sconto eccezionale che fa risparmiare più di 200€. Lo puoi pagare anche a rate a tasso zero

Non è un’offerta del Prime Day 2023 che comincia ufficialmente domani, ma per l’importanza è come se lo fosse. Da oggi, infatti, troviamo l’iPhone 14 in offerta speciale al prezzo più basso mai raggiunto su Amazon e per la prima volta scende sotto la soglia psicologica degli 800€. Il merito è dello sconto del 22% che fa risparmiare 230€ sul prezzo di listino e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero utilizzando il sistema messo a disposizione dal sito di e-commerce e che puoi attivare facilmente nella pagina prodotto.

L’iPhone 14 è uno degli smartphone che ha segnato questo primo semestre del 2023. Prestazioni da smartphone premium e un vero status symbol per tutti coloro che amano i prodotti dell’azienda di Cupertino. Rispetto al modello precedente c’è stato un evidente upgrade per quanto riguarda le fotocamere e l’autonomia, anche grazie al nuovo iOS 16 che offre tante funzionalità in più e una migliore gestione della batteria.

iPhone 14 – bianco

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

iPhone 14: la scheda tecnica

In cosa è migliorato l’iPhone 14 rispetto al modello precedente? Apple si è concentrata su aspetti specifici e sulle richieste degli utenti/clienti. Non è un caso che una delle componenti che ha subito i cambiamenti più evidenti è il comparto fotografico. L’azienda di Cupertino ha mantenuto lo stesso design, con i due sensori fotografici posizionati in diagonale, ma le fotocamere sono completamente nuove. Entrambe da 12MP assicurano immagini molto più luminose rispetto al modello precedente, grazie anche all’intervento dell’intelligenza artificiale. Molto interessante anche la nuova modalità Azione, pensata appositamente per registrare video in movimento senza nessuna oscillazione.

Per quanto riguarda lo schermo, troviamo il solito ottimo pannello OLED Super Retina XDR da 6,1" che lo rende anche molto compatto. La tecnologia True Tone e l’ampia gamma cromatica lo impreziosiscono ancora di più. Sotto la scocca troviamo il processore A15 Bionic potenziato rispetto al modello precedente con 128GB di memoria interna.

La batteria ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi, anche grazie all’ottimizzazione lato software introdotto con iOS 16. Versione del sistema operativo che porta con sé anche alcune novità: puoi personalizzare la schermata di blocco in modi completamente nuovi.

iPhone 14 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un prezzo speciale da Prime Day 2023 per l’iPhone 14. Sebbene l’evento promozionale di Amazon cominci domani, oggi troviamo lo smartphone premium di Apple al minimo storico a un prezzo di 799€, con uno sconto del 22%. Per la prima volta si scende sotto gli 800€ e c’è anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 159,80€ al mese a tasso zero. La disponibilità è immediata e la consegna avviene anche in tempi piuttosto rapidi. Puoi scegliere tra diverse colorazioni.

iPhone 14 – bianco

iPhone 14 – nero

iPhone 14 – azzurro

iPhone 14 – rosso

iPhone 14 – viola

Per chi vuole un po’ più di prestazione c’è in offerta anche l’iPhone 14 Pro e l’iPhone 14 Pro Max. Per entrambi i modelli lo sconto è del 16% e si risparmiano sempre più di 200€. C’è anche la possibilità di pagarli a rate a tasso zero.

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro Max 256GB