Fonte foto: Apple

Continuano le difficoltà per i primi utenti che hanno acquistato al lancio un nuovo iPhone 15. Dopo le segnalazioni di surriscaldamento, in queste ore emerge un nuovo problema per gli smartphone di Apple: il chip NFC rischia di rompersi se lo smartphone viene ricaricato sfruttando la stazione di ricarica wireless presente nel tunnel centrale di alcuni modelli di auto di BMW.

Le auto BMW “rompono” gli iPhone 15

Le segnalazioni degli utenti confermano il difficile rapporto tra i nuovi iPhone 15 e le auto BMW. Stando alle testimonianze, infatti, ricaricando in modalità wireless uno dei nuovi smartphone di Apple tramite la stazione di ricarica di un’auto BMW, il dispositivo entra in modalità di recupero dati.

Al successivo riavvio, gli utenti non sono in grado di utilizzare Apple Pay a causa di un problema con il chip NFC. Nel corso della procedura di ricarica, infatti, questo chip, essenziale per completare i pagamenti, viene danneggiato. Al momento, però, non è chiaro cosa causi il problema.

Secondo le testimonianze degli utenti di MacRumors, il problema sembra riguardare principalmente gli iPhone 15 Pro e 15 Pro Max e non i più economici iPhone 15 e 15 Plus. Da notare, inoltre, che non si segnalano problemi con la ricarica wireless di altri modelli di iPhone su auto BMW.

Dipende dal surriscaldamento?

Per il momento, Apple non ha commentato le segnalazioni e, quindi, non ha fornito ancora una soluzione. Considerando che le testimonianze si concentrano sui modelli Pro, la causa del problema potrebbe essere la stessa alla base delle segnalazioni di surriscaldamento già arrivate nei giorni scorsi.

La ricarica wireless tende a produrre più calore rispetto alla ricarica cablata. I nuovi iPhone 15 Pro e 15 Pro Max non sembrano essere in grado di gestire al meglio le alte temperature. Questo potrebbe essere alla base dei danni registrati dal chip NFC, inutilizzabile, in molti casi, dopo la ricarica wireless con un’auto BMW.

È importante specificare questo collegamento è solo una speculazione del magazine Android Authority che ha provato a fornire una spiegazione al problema, mettendo assieme le varie segnalazioni ricevute nel corso delle ultime settimane dagli utenti che hanno già acquistato un nuovo iPhone 15 Pro o un iPhone 15 Pro Max.

Come detto in precedenza, Apple non ha risposto alle richieste di commento in merito alla questione. Sarà necessario attendere le prossime settimane per avere un’idea più precisa sulle cause del problema. Nel frattempo, chi ha un’auto BMW e ha già acquistato un nuovo iPhone 15 dovrebbe fare attenzione durante l’utilizzo della ricarica wireless tramite la base di ricarica della propria auto.