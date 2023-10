IPhone 15 che si surriscaldano: Apple spiega perché

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Apple

Dopo le segnalazioni di molti utenti relative al surriscaldamento dei nuovissimi iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max durante la carica, Apple ha rilasciato le prime dichiarazioni ufficiali, confermando l’arrivo di un aggiornamento di iOS 17 per correggere il problema. A riportare l’informazione è stato MacRumors che ha raccolto alcune dichiarazioni del colosso di Cupertino al riguardo, facendo luce sulla questione.

iPhone 15 Pro e Pro Max, le cause del surriscaldamento

La prima teoria sulle temperature elevate raggiunte dai nuovi iPhone 15 è arrivata qualche giorno fa dalle dichiarazioni dell’analista Ming-Chi Kuo, che ha affermato che il sistema di dissipazione di calore sviluppato da Apple non sarebbe in grado di raffreddare lo smartphone.

Sempre secondo Kuo, aggiungendo a questo elemento anche la minore conducibilità termica del titanio (utilizzato per la scocca degli smartphone) sarebbe possibile giustificare le alte temperature raggiunte, che secondo alcune rilevazioni arriverebbero fino a 46,7 gradi centigradi.

Chiaramente l’azienda di Cupertino ha subito smentito questa eventualità affermando, anzi, che il telaio in titanio e la sottostruttura in alluminio forniscono una migliore dissipazione del calore rispetto ai modelli Pro della generazione precedente con telaio in acciaio inossidabile.

La spiegazione più probabile, quindi, sarebbe un’altra e sarebbe da attribuire ad alcune app di terze parti che hanno inspiegabilmente sovraccaricato il chip A17 Pro, facendogli raggiungere le temperature di cui sopra. Tra queste si segnalano Instagram, Uber e il gioco di corse Asphalt 9: Legends.

Apple e gli sviluppatori delle applicazioni appena citate sono già al lavoro per risolvere il problema e rilasciare un update di iOS 17 quanto prima.

Oltretutto il colosso di Cupertino ha anche smentito l’altra eventualità, ipotizzata sempre da Ming-Chi Kuo, che il nuovo aggiornamento avrebbe ridotto le prestazioni del chip per abbassare le temperature. Dalle dichiarazioni ufficiali, infatti, si legge che le prestazioni del potente processore A17 Pro resteranno invariate per tutti i modelli di iPhone.

Come evitare il surriscaldamento di iPhone

Nella nota ufficiale, Apple definisce questo problema come “un bug di iOS 17″, anche se ad onor del vero l’inconveniente non ha colpito tutti gli smartphone sul mercato.

Non c’è ancora una risposta chiara al riguardo, ma con il prossimo update (con buone possibilità) tutto dovrebbe tornare alla normalità, anche se non è stata data una risposta a tutte le segnalazioni condivise sul web, tipo quelle relative all’aumento di temperatura durante le chiamate.

Al momento comunque il colosso di Cupertino invita i suoi utenti ad avere pazienza e ad attendere l’aggiornamento ufficiale che dovrebbe arrivare entro pochi giorni.

Intanto per mantenere bassa la temperatura del proprio iPhone potrebbe essere utile cancellare le tre applicazioni in questione (Instagram, Uber e Asphalt 9: Legends) o quantomeno non utilizzarle mentre lo smartphone è in carica.

Oltretutto potrebbe essere utile anche caricare il device in stanza fresche e lontano da fonti di calore dirette, almeno fino a che non ci sarà la certezza di aver sistemato il problema.