IPhone 15 Pro al minimo storico: lo sconto è superlativo

Uno degli smartphone lanciati nella seconda metà 2023 è stato l’iPhone 15 Pro, l’unico ad aver ricevuto tutte le novità sviluppate dall’azienda di Cupertino per i suoi telefoni. Un notevole passo in avanti rispetto al modello dell’anno precedente: realizzato completamente in titanio spaziale, è più leggero e allo stesso tempo anche più resistente. Le novità di certo non si fermano qui: sotto la scocca trova posto il potente processore A17 Pro, mentre nella parte posteriore c’è un reparto fotografico rinnovato e completo, con un nuovo sensore da 48MP e un teleobiettivo di livello professionale.

Uno smartphone con un prezzo di listino elevato, ma che oggi trovi con uno sconto mai visto prima anche al nuovo minimo storico di Amazon. Il sito di e-commerce ci delizia con una delle migliori offerte di questo inizio di anno con uno sconto imponente sia sull’iPhone 15 Pro e sull’iPhone 15 Pro Max. Offerta alla quale puoi aggiungere anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Insomma, se vuoi farti un regalo per cominciare al meglio questo nuovo anno, questa è l’opportunità che fa per te.

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max: prezzo, offerta e sconto

Un’opportunità da non farsi scappare. Da oggi trovi l’iPhone 15 Pro e l’iPhone 15 Pro Max in offerta su Amazon a un prezzo mai visto prima su Amazon. Il merito è dello sconto applicato dal sito di e-commerce che fa scendere il prezzo dell’iPhone 15 Pro a 1099 euro. Per la prima volta scende sotto la soglia dei 1100 euro e risparmi quasi 150 euro sul prezzo di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate da 219,80 euro al mese. Può sembrare uno sconto di poco valore, ma bisogna ricordare che stiamo parlando di un prodotto Apple e da poco uscito sul mercato.

Lo stesso discorso lo si applica sulla promo dell’iPhone 15 Pro Max. Lo smartphone super premium dell’azienda di Cupertino è in offerta su Amazon a un prezzo di 1329 euro con uno sconto di 160 euro su quello di listino. Anche in questo caso c’è la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 265,80 euro al mese.

iPhone 15 Pro Max

Per entrambi i modelli la disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi record, anche meno di ventiquattro ore. Per fare il reso gratuito hai ben 30 giorni di tempo.

iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max: la scheda tecnica

Uno dei pochi telefoni a potersi fregiare del titolo di "smartphone premium". L’iPhone 15 Pro e l’iPhone 15 Pro Max condividono gran parte della scheda tecnica, ma ci sono delle piccole differenze. La prima e più "evidente" riguarda la grandezza dello schermo. L’iPhone 15 Pro ha un display Super Retina XDR da 6,1" con tecnologia ProMotion che fa arrivare il refresh rate fino a un massimo di 120 Hz. Sull’iPhone 15 Pro Max la grandezza dello schermo arriva fino a 6,7 pollici. Rispetto al modello dello scorso anno viene confermata anche la Dynamic Island (presente anche sull’iPhone 15 "normale"), la soluzione progettata da Apple per sostituire il notch e che permette di accedere velocemente alle app più utilizzate e che la forma di un’isola presente nella parte superiore dello schermo.

Una delle componenti in comune è il processore. A spingere questi due smartphone è il potentissimo A17 Pro, un chip realizzato con tecnologia a 4 nanometri e che sfrutta al meglio l’intelligenza artificiale per velocizzare i processi.

Grande novità anche nel comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi tre sensori di livello professionali che trasformano lo smartphone in una fotocamera. Il sensore principale è da 48 megapixel e viene supportato da un obiettivo ultra-grandangolare da 12 megapixel e da un teleobiettivo sempre da 12 MP con zoom ottico 3x e 5x. Non mancano le tante modalità per registrare video e scattare foto in situazioni speciali.

La batteria ti accompagna fino a fine giornata e tra le novità c’è anche l’uscita USB-C per la ricarica.

