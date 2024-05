IPhone 15 Pro Max, il prezzo è crollato: sconto mai visto prima

Oggi trovi l'iPhone 15 Pro Max e l'iPhone 15 Pro in offerta con uno sconto che supera i 200 euro e li puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Ecco quanto costano

Quando si parla di smartphone, il sogno dei desideri per tantissime persone resta sempre l’iPhone, in una delle sue tante versioni. Se si è alla ricerca del meglio che offre il mercato, la scelta non può che cadere sull’iPhone 15 Pro Max, il modello più evoluto, grande e potente tra quelli disponibili oggi. Ad oramai un paio di mesi dall’uscita ufficiale sul mercato, cominciano ad apparire anche le prime offerte che lo rendono appetibile, soprattutto se si somma anche il pagamento rateale assicurato da Amazon. Ed è esattamente quello che accade oggi sul sito di e-commerce: lo smartphone premium di Apple è disponibile con uno sconto superiore ai 200 euro e al minimo storico. Una vera occasione per tutti gli appassionati della mela morsicata.

Per quanto riguarda la scheda tecnica c’è poco da dire: l’iPhone 15 Pro Max ha pochi eguali sul mercato sia per quanto riguarda le prestazioni assicurate, sia per la qualità degli scatti e dei video. È come avere sempre con sé una videocamera con la possibilità di registrare dei vlog o dei video da caricare istantaneamente sui propri canali social. Questa nuova versione dell’iPhone, poi, è impreziosita dalla presenza della cornice laterale in titanio che lo rendo allo stesso tempo più leggero e resistente. Insomma, un’occasione da non farsi sfuggire per nessun motivo: acquistalo subito cliccando sul banner presente qui in basso. In questo periodo trovi in offerta anche l’iPhone 15 Pro "normale", con uno sconto e un risparmio molto simili.

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max: offerta, prezzo e sconto

Scende al minimo storico il prezzo dell’iPhone 15 Pro Max. La versione da 256 gigabyte è disponibile a un prezzo di 1.279 euro, con uno sconto di 210 euro su quello di listino (-14%). Può sembrare un risparmio di poco valore, ma stiamo parlando sempre dell’ultima versione dello smartphone Apple ed è già complicato trovarlo in promo. Oltre allo sconto si aggiunge anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon e presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Puoi anche scegliere tra diverse colorazioni.

Se vuoi spendere un po’ di meno, trovi in offerta anche l’iPhone 15 Pro. La differenza principale con con la versione Max è la dimensione dello schermo: un po’ più piccolo e tascabile. La versione con 128 gigabyte di spazio di archiviazione la trovi a un prezzo di 1.039 euro con uno sconto di 200 euro (-16%). Anche in questo caso hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 207,80 euro al mese utilizzando il servizio messo a disposizione sempre dal sito di e-commerce. Disponibilità immediata e puoi scegliere tra diversi colori.

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max: la scheda tecnica

Un nuovo processore che stabilisce nuovi record, uno schermo molto fluido, il nuovo tasto Azione che puoi impostare in base alle tue necessità e un comparto fotografico che migliora selfie, immagini panoramiche e video. L’iPhone 15 Pro Max è tutto questo e anche tanto altro.

Lo smartphone premium di Apple è caratterizzato da uno schermo Super Retina XDR da 6,7 pollici con risoluzione elevatissima e tecnologia ProMotion che aumenta il refresh rate fino a 120 Hz, per un utilizzo più fluido nella vita di tutti i giorni. Non manca, poi, la funzione TrueTone che adatta la luminosità in base alle luce esterna. Nella parte superiore dello smartphone è presente la Dynamic Island con la quale interagire velocemente con le app che utilizzi maggiormente grazie ai tanti widget sviluppati dagli ingegneri di Cupertino. Tra le novità, c’è anche la cornice esterna in titanio che lo rende molto più resistente e anche leggero.

Sotto la scocca trova posto il nuovo processore A17 Pro che assicura prestazioni mai viste prima. Puoi giocare, fare multitasking, utilizzare le pesanti app per l’editing video e fotografico senza troppi problemi. Presente anche un nuovo tasto Azione che puoi personalizzare in base alle tue esigenze: basta premerlo per attivare una delle tante funzioni del tuo iPhone 15 Pro Max.

Tra le novità più significative c’è anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 48 megapixel che ti permette di scegliere tra diverse lunghezze focali: è come avere sette obiettivi professionali in tasca. Con il teleobiettivo 5x puoi zoomare e scattare foto ultra-dettagliate senza perdere di qualità. E con la fotocamera frontale, i tuoi selfie sono subito pronti per essere caricati sui tuoi profili social.

Chiudiamo con la batteria che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi. Gli aggiornamenti software e di sicurezza sono assicurati per diversi anni.

