IPhone 15 sarà tutto diverso

Mancano ancora tanti mesi al debutto dei sempre attesi nuovi iPhone 15, che a meno di clamorose anticipazioni saranno presentati da Apple nel prossimo autunno. Ma come sempre le speculazioni che accompagnano l’arrivo della nuova generazione di iPhone sono tante e spesso molte di queste sono poi confermate il giorno del lancio.

iPhone 15, stesso display ma cornici più sottili

L’ultimo rumor in ordine cronologico che riguarda i nuovi iPhone 15 parla del design. Il leaker ShrimpApplePro in un tweet afferma che tutti i modelli della famiglia iPhone 15 avranno gli stessi display degli attuali modelli della serie iPhone 14, ovvero 6,1 pollici per iPhone 15 e iPhone 15 Pro, e 6,7 ​​pollici per iPhone 15 Plus e iPhone 15 Ultra.

Questo rumor indirettamente conferma anche il lancio del modello Plus, che secondo molti doveva essere cancellato da Apple viste le scarse vendite dovute al fatto che la dotazione non era poi così migliore del modello standard da giustificarne il prezzo e, allo stesso tempo, era comunque troppo lontana dalla versione Pro.

Anche se i display rimarranno gli stessi adottati dagli iPhone 14, ci sono comunque delle novità a livello di design. I modelli iPhone 15 Pro e l’iPhone 15 Ultra si presenteranno con cornici più sottili rispetto i modelli attualmente in commercio.

Un design simile, a quanto pare, a quello che Apple aveva riservato al suo iPhone 5C lanciato nel 2013. La scelta di tornare al vecchio design pare che sia stata dettata dalla volontà di offrire uno smartphone più maneggevole, e secondo Apple, il design arrotondato aiuto in questo senso.

iPhone 15: design come Apple Watch

Secondo ShrimpApplePro il design dei nuovi iPhone 15 Pro è paragonabile a quello dell’Apple Watch, che già presenta cornici sottile e bordi arrotondati. Lo stesso leaker cita una fonte sconosciuta che ha avuto la possibilità di vedere il nuovo design in anteprima che lo descrive come "molto bello", specialmente su iPhone 15 Ultra.

Oltre al design "innovativo" il leaker conferma quanto già era trapelato nelle scorse settimane, ovvero che tutti i modelli di iPhone 15 adotteranno la Dynamic Island e che saranno protetti esternamente dal rivestimento Ceramic Shield, lo stesso che già difende gli iPhone 14 da urti e cadute.