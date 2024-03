IPhone 15 al minimo storico: il prezzo è straordinario

Fonte foto: dontree_m/iStock

Se c’è uno smartphone che quando è in offerta diventa immediatamente il più venduto su Amazon, è sicuramente l’iPhone 15. E non è certo una novità. Capita ogni volta che l’ultima versione dello smartphone Apple è in offerta con uno sconto eccezionale. Esattamente quello che accade oggi sul sito di e-commerce. L’iPhone 15, infatti, è disponibile su Amazon con uno sconto del 18% che fa risparmiare quasi 200 euro sul prezzo di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il prezzo a rate. Oltre a tutto questo hai anche i vantaggi riservati agli utenti Prime, tra cui il reso gratuito per 30 giorni (promo valida ancora per poco tempo, Amazon sta cambiando la sua policy sui resi diminuendo il periodo di prova).

Per quanto riguarda l’iPhone 15, c’è poco da dire. Se è uno degli smartphone più desiderati un motivo ci sarà. Il brand ha sicuramente il suo fascino, ma anche le caratteristiche fanno la differenza. E anche le novità rispetto al modello precedente, a partire dalla Dynamic Island che va a sostituire il notch e rende anche più intuitivo l’utilizzo del dispositivo. Una vera occasione da non farsi sfuggire: acquistalo subito a questo super prezzo.

iPhone 15

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

iPhone 15 in offerta su Amazon: prezzo e offerta

Un prezzo che non si vedeva da diversi mesi. Oggi trovi l’iPhone 15 a un prezzo di 799,90 euro con uno sconto del 18% che fa risparmiare quasi 200 euro su quello di listino. Un minimo storico che lo fa diventare un vero best-buy e un’occasione da sfruttare. Uno sconto "IVA" su un prodotto Amazon non è una cosa da tutti i giorni, soprattutto per un dispositivo uscito sul mercato da poco tempo. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando uno dei servizi che trovi nella pagina prodotto. L’iPhone 15 è già disponibile e la consegna avviene anche in tempi piuttosto rapidi. Per fare il reso hai 30 giorni di tempo.

iPhone 15

iPhone 15 – bianco

iPhone 15 – giallo

iPhone 15 – verde

iPhone 15: la scheda tecnica

Parlare della scheda tecnica dell’iPhone 15 è un esercizio quasi inutile: è uno degli smartphone più chiacchierati di questi ultimi mesi. Ricordare, però, di alcune caratteristiche e delle novità più importanti è sempre utile. Partiamo dalla novità estetica più importante: l’arrivo della Dynamic Island (presente lo scorso anno solo sui modelli Pro) anche sulla versione normale, mandando in pensione il notch. La Dynamic Island non è solo un elemento estetico, ma anche una soluzione funzionale. Tramite questa piccola "isola" presente nella parte superiore dello schermo puoi gestire tante funzioni e app tramite i widget sviluppati da Apple, come ad esempio quello dedicato a Spotify.

L’altra novità riguarda il comparto fotografico. Nella parte posteriore c’è una nuova fotocamera principale da 48 megapixel con teleobiettivo 2x senza perdere di qualità. La differenza rispetto ai modelli precedenti è notevole e ne guadagnano sia le foto sia i video. Nell’app fotocamera trovi tanti filtri che sfruttano al meglio l’intelligenza artificiale e ti semplificano le operazioni di scatto.

La potenza è assicurata dal chip A16 Bionic, mentre la batteria dura tutto il giorno senza troppi problemi. Lo schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici ha una risoluzione elevatissima e grazie al Ceramic Shield è anche più resistente rispetto al passato.

iPhone 15

iPhone 15 – bianco

iPhone 15 – giallo

iPhone 15 – verde