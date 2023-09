Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Apple

iPhone 15 è arrivato, i nuovi melafonini 2023 sono realtà e Apple ha appena mostrato al mondo tutte le specifiche tecniche dei suoi attesissimi smartphone e ha stupito tutti, non solo per le caratteristiche tecniche ma, soprattutto, perché Apple ha abbassato i prezzi.

Molte le affinità con i modelli precedenti, soprattutto per iPhone 15 e iPhone 15 Plus, ma sono altrettante le novità su iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, con il colosso di Cupertino che per i suoi top di gamma ha scelto una scheda tecnica come sempre di altissimo livello.

iPhone 15: caratteristiche tecniche

Su tutti i modelli iPhone 15 ci sono nuove modalità di connessioni satellitari che, oltre a permettere le chiamate in caso di emergenza potranno aiutare l’utente nella vita di tutti i giorni, ad esempio chiamando l’assistenza stradale in un’area non coperta dalla rete telefonica. Al momento comunque la funzione sarà attiva solo negli Stati Uniti.

Altra novità riguarda una nuova modalità di cancellazione del rumore di fondo durante le telefonate. Sfruttando alcuni sofisticati algoritmi, i nuovi iPhone saranno in grado di isolare e amplificare la voce durante le chiamate, migliorando di molto la qualità della conversazione.

Il resto delle caratteristiche tecniche, invece, varia anche molto tra modelli non Pro e modelli Pro, come è ormai usuale nella gamma degli smartphone di Apple.

iPhone 15 e iPhone 15 Plus hanno un display Super Retina XDR da 6,1 pollici e 6,7 pollici, con luminosità di picco di 1.000 nit e refresh rate non dichiarato, cosa che lascia pensare ad un refresh di 90 Hz. Su entrambi i modelli debutta la Dynamic Island, già vista l’anno scorso sui Pro.

Il processore per i modelli non Pro è il ben noto Bionic A16, già visto anche lui sui modelli Pro della serie precedente e ampiamente collaudato, ignota la quantità di RAM disponibile.

Il comparto fotografico ha un sensore principale da 48 MP (ƒ/1.78) con stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS) direttamente sul sensore (ereditato ancora dai modelli Pro dell’anno scorso), e un sensore grandangolare da 12 MP (ƒ/2.2). C’è poi un terzo sensore “virtuale“: uno zoom 2X ottenuto ritagliando parte dell’immagine catturata dal sensore principali. La fotocamera frontale, invece, è da 12 MP, grandangolare.

Ignota anche la capacità della batteria, ma c’è la grande novità della ricarica USB-C che Apple ha dovuto integrare per obbligo dell’Unione Europea.

Tra le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.3, l’Ultra-Wide Band di seconda genrazione e l’NFC. Da notare che, come previsto, Apple ha “castrato” l’USB-C all’anacronistica velocità di 480 Mbps.

iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, invece, hanno un display Super Retina XDR da 6,1 pollici e 6,7 pollici, con risoluzione rispettivamente di 2.556×1.179 pixel e 2.796×1.290 pixel, entrambi con refresh rate a 120 Hz e con cornici sottilissime, che rispetto al passato si riducono di circa 1/3 lasciando più spazio al display.

Il processore è il nuovissimo A17 Pro, realizzato da TMSC con processo produttivo a 3 nm. Il SoC ha una frequenza massima di 3,7 GHz e un’architettura a 6 core con 2 performance core e 4 efficiency core.

La GPU, invece, ha 6 core e introduce il supporto per il Ray Tracing, che potrebbe candidare finalmente gli iPhone al ruolo di gaming phone: Apple afferma che iPhone 15 Pro e Pro Max permetteranno di giocare direttamente ad alcuni dei titoli più recenti usciti su console e PC.

Oltretutto il nuovo chip ha anche un decoder AV1, cioè il codec usato per i video di Netflix e YouTube, e Apple promette grandi miglioramenti per lo streaming.

Il comparto fotografico è diverso tra iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. iPhone 15 Pro ha un sensore principale da 48 MP (ƒ/1.78) e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) sul sensore, un sensore ultra‑grandangolare da 12 MP (ƒ/2.2) e un teleobiettivo con zoom ottico 3x da 12 MP (f/2.8) e OIS.

iPhone 15 Pro Max, invece, al posto del teleobiettivo, ha un obiettivo periscopico a tetraprisma da 12 MP (f/2.8) con zoom ottico 5X. In questo obiettivo la luce che rimbalza al suo interno per 4 volte prima di arrivare al sensore, permettendo di raggiungere la lunghezza focale equivalente di 120 mm. Presente anche un nuovo sistema di stabilizzazione dell’immagine sul sensore molto più preciso rispetto al passato.

Inoltre iPhone 15 Pro/Pro Max hanno la capacità di registrare “Spatial Video“, cioè video tridimensionali realizzati usando contemporaneamente la fotocamera principale e quella grandangolare. Questi video potranno essere riprodotti in vero 3D sul visore Apple Vision Pro. Per questa funzione arriverà in futuro, entro fine anno.

Le connessioni comprendono WiFi 6E, l’Ultra-Wide Band, NFC e USB-C, stavolta con supporto di tipo USB 3.0 alla velocità massima di 10 Gbps.

iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max hanno la scocca in titanio, più robusta ed elegante di quella in alluminio, e il nuovo Action Button che prende il posto del vecchio pulsante per la modalità silenziosa e può essere personalizzato dall’utente con le funzioni che preferisce.

iPhone 15: prezzo e disponibilità

I preordini per i nuovi iPhone 15 apriranno ufficialmente il 15 settembre e i dispositivi saranno disponibili ufficialmente dal 22 settembre al prezzo di:

iPhone 15 – 128 GB: 979 euro

iPhone 15 – 256 GB: 1.109 euro

iPhone 15 – 512 GB: 1.359 euro

iPhone 15 Plus – 128 GB: 1.129 euro

iPhone 15 Plus – 256 GB: 1.259 euro

iPhone 15 Plus – 512 GB: 1.509 euro

iPhone 15 Pro – 128 GB: 1.239 euro

iPhone 15 Pro – 256 GB: 1.369 euro

iPhone 15 Pro – 512 GB: 1.619 euro

iPhone 15 Pro – 1 TB: 1.869 euro

iPhone 15 Pro Max – 256 GB: 1.489 euro

iPhone 15 Pro Max – 512 GB: 1.739 euro

iPhone 15 Pro Max – 1 TB: 1.989 euro

I più attenti avranno certamente notato che, per la prima volta, Apple ha abbassato i prezzi: il modello base di iPhone 14 da 128 GB, l’anno scorso, è stato lanciato ad un prezzo di 1.029 euro.