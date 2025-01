IPhone 16 Pro, con lo sconto Amazon il prezzo sprofonda al minimo storico

Fonte foto: Michael Derrer Fuchs

Da oramai diversi anni Apple affianca alla versione "normale" dell’iPhone, anche il modello Pro. E in breve tempo è diventato il preferito dai content creator, da chi lo utilizza per lavoro, ma anche semplicemente da chi ama scattare foto e registrare video con una qualità professionale, senza dover andare in giro con una macchinetta fotografica. E con l’ultima versione lanciata sul mercato da pochi mesi, l’azienda di Cupertino ha alzato ulteriormente il livello. L’iPhone 16 Pro, infatti, è quanto di meglio si possa trovare al momento sul mercato nel mondo della telefonia e rispetto ai modelli precedenti c’è stato un ulteriore step in avanti, sia in tema di performance sia di qualità negli scatti. Il merito è da un lato del nuovo processore A18 Pro, e dall’altro del sistema fotografico rinnovato. Un connubio che fa la differenza nella vita di tutti i giorni.

Oggi, però, non siamo qui per parlare delle ottime qualità dello smartphone, ma dell’offerta disponibile su Amazon per la versione da 256 gigabyte che troviamo al minimo storico. Per la prima volta il risparmio è veramente sostanziale e si approfitta di un minimo storico che di certo non può che farci felici. Le condizioni di acquisto vengono anche impreziosite dalla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Trovare di meglio è veramente complicato.

iPhone 16 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzi veramente speciali per le due versione dell’iPhone 16 Pro (in offerta c’è anche quella Max). Partiamo dal modello più compatto. L’iPhone 16 Pro è disponibile in promo a un prezzo di 1251,99 euro, con un risparmio netto che supera i 110 euro (sconto del 9%). La versione in offerta è quella da 256 GB e si tratta del minimo storico. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate e acquistandolo oggi ricevi due mesi di abbonamento gratuito ad Audible, la piattaforma dedicata agli audiolibri e alle serie podcast in esclusiva.

Per chi vuole un telefono con uno schermo un po’ più grande, in promo c’è anche l‘iPhone 16 Pro Max. Il prezzo sale a 1301,99 euro, ma in questo caso lo sconto è del 13% e il risparmio netto sfiora i 200 euro. Pagamento a rate a ricevi l’abbonamento gratuito ad Audible per due mesi. Entrambi gli smartphone sono già disponibili per essere spediti e li ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito, come al solito, hai due settimane di tempo.

iPhone 16 Pro: le caratteristiche tecniche

Un ulteriore step in avanti rispetto al passato. Chi pensa che l’iPhone 16 Pro sia semplicemente un aggiornamento della versione precedente, si sbaglia di grosso. Lo smartphone premium di Apple si rinnova in tantissimi aspetti e afa delle aggiunte che non passano di certo inosservate. La più interessante riguarda il nuovo pulsante "Controllo fotocamera" presente sulla scocca posteriore. Si tratta di un pulsante a sfioro che permette di accedere direttamente all’app Fotocamera e di controllarla come se fosse una macchinetta professionale. Puoi scattare foto e registrare video impostando tutti i singoli parametri. Proseguendo sullo stesso filone, nuovo è anche il comparto fotografico. Apple, infatti, ha affiancato alla fotocamera principale da 48 megapixel, un nuovo obiettivo ultragrandangolare sempre da 48 megapixel. Il comparto fotografico posteriore è impreziosito anche dal teleobiettivo 5x per scattare primi piani nitidissimi anche da lontano. Per i selfie, invece, c’è l’affidabilissima fotocamera FaceTime.

Le scheda tecnica dell’iPhone 16 Pro si compone anche del nuovo processore A18 Pro progettato e sviluppato appositamente da Apple per l’intelligenza artificiale. Prestazioni mai viste prime per supportare tutti gli strumenti AI che l’azienda di Cupertino sta sviluppando in questi mesi e che semplificano l’utilizzo dello smartphone. Anche lo schermo si rinnova e diventa più grande: Super Retina XDR da 6,3 pollici con risoluzione elevatissima. La memoria interna è da 256 gigabyte.

Chiudiamo con una batteria con una capienza maggiore rispetto al passato e che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. La ricarica avviene tramite la porta USB-C.

iPhone 16 Pro