IPhone 16 Pro, con lo sconto di Amazon il prezzo crolla al minimo storico

L'iPhone 16 Pro Max è in offerta su Amazon con uno sconto di quasi 200 euro e puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero. Schermo extra large e prestazioni esagerate.

Fonte foto: Michael Derrer Fuchs

Il più grande di sempre. Il più potente di sempre. E anche il migliore di sempre. Parliamo dell’iPhone 16 Pro Max, ultima versione dello smartphone premium di Apple da poco uscito sul mercato e che in questo weekend di gennaio troviamo al miglior prezzo di sempre. Il merito è dello sconto di quasi 200 euro disponibile sulla pagina prodotto e che lo rende uno dei best-seller di oggi. Può sembrare uno sconto di poco valore, ma parliamo di un prodotto Apple e sappiamo quanto sia difficile trovarli in promo, soprattutto i modelli più recenti. Inoltre, hai anche la possibilità di utilizzare il pagamento in 5 rate sfruttando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

L’iPhone 16 Pro Max non ha bisogno di moltissime presentazioni, è semplicemente uno dei migliori smartphone disponibili ora sul mercato. All’interno trovi le migliori componenti tecniche, a partire dal super chip A18 Pro progettato appositamente per l’intelligenza artificiale e dal nuovo comparto fotografico dotato di sensori professionali e che permettono di scattare ottime immagini anche quando c’è poca luce. Lo smartphone Apple è dotato anche dello schermo Super Retina XDR da ben 6,9 pollici, il più grande mai visto su uno smartphone Apple. Un telefono che a questo prezzo diventa davvero imperdibile e che puoi scegliere tra quattro diverse colorazioni: scegli quella più adatta a te.

iPhone 16 Pro Max: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il prezzo è davvero speciale. Da oggi trovi l’iPhone 16 Pro Max a un prezzo di 1301,99 euro con uno sconto che sfiora i 200 euro rispetto a quello di listino (-13%). Per alleggerire l’esborso iniziale hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 260,40 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Condizioni di acquisto che difficilmente trovi su altri siti di e-commerce o negozi.

Inoltre, lo smartphone ti viene consegnato nel giro di pochissimo tempo e per il reso gratuito hai ben 14 giorni di tempo. Puoi scegliere tra le quattro colorazioni disponibili. Se lo acquisti ora, ricevi anche l’abbonamento gratuito per due mesi ad Audible, il servizio dedicato agli audiolibri e alle serie podcast in esclusiva. Trovare di meglio con queste condizioni è quasi impossibile.

iPhone 16 Pro Max: le caratteristiche tecniche

Uno dei focus su cui si è focalizzata Apple nello sviluppo dell’iPhone 16 Pro Max è il comparto fotografico. E lo ha fatto in due modi differenti: in primis intervenendo sui sensori e poi aggiungendo un nuovo tasto per controllare lo smartphone come se fosse una fotocamera. Partiamo proprio da quest’ultimo elemento. Sulla cornice laterale Apple ha aggiunto un nuovo tasto a sfioro che permette di accedere velocemente all’app Fotocamera e di utilizzare lo smartphone come se fosse una macchina professionale e di cambiare diversi parametri. L’altra novità riguarda il comparto fotografico. Nella parte posteriore, oltre al sensore principale da 48 megapixel, Apple aggiunto un nuovo ultra-grandangolo sempre da 48 megapixel con autofocus per catturare dettagli mai visti prima. E per completare hai anche un teleobiettivo con zoom ottico 5x per scattare primi piani nitidissimi o foto panoramiche super dettagliate. Una qualità incredibile che ritrovi anche nei video che registri con una qualità professionale.

Altra novità è lo schermo Super Retina XDR da 6,9 pollici, il più grande di sempre su un iPhone. Dimensioni big e una risoluzione super definita che permette di immergersi in qualsiasi contenuto. Nuovo è anche il processore: a bordo è presente il chip A18 Pro progettato e sviluppato appositamente per l’intelligenza artificiale e per supportare i nuovi strumenti che Apple sta sviluppando per gli utenti. Infine, la memoria interna è da 256 gigabyte, quanto basta per installare tutte le app che vuoi.

Concludiamo con una super batteria che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. E grazie alla porta USB-C puoi ricaricarlo con qualsiasi caricabatteria.

