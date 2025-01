IPhone 16 Pro, con lo sconto di Amazon il prezzo è crollato al minimo storico

Con lo sconto Amazon di oggi lo smartphone Apple è in offerta al minimo storico e risparmi centinaia di euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Fonte foto: Michael Derrer Fuchs

Uno dei migliori affari del giorno porta un nome ben preciso: iPhone 16 Pro. Con l’inizio del nuovo anno, l’ultima versione dello smartphone premium di Apple vede il suo prezzo crollare al minimo storico e diventare uno dei telefoni con il miglior rapporto qualità-prezzo che puoi trovare oggi su mercato. Parliamo di un telefono che ha un prezzo elevato, ma che oggi può essere un buon affare per tutti coloro che stavano aspettando il momento giusto per acquistarlo. Il merito è dello sconto disponibile su Amazon che fa segnare un nuovo minimo storico e permette di risparmiare più di cento euro sul prezzo di listino. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Un’occasione irripetibile da cogliere subito al volo.

Per quanto riguarda lo smartphone c’è ben poco da dire. Parliamo di uno dei migliori telefoni che trovi oggi sul mercato e che rispetto al modello dello scorso anno ha fatto un ulteriore step in avanti, soprattutto sotto il punto di vista fotografico. Apple ha adottato dei nuovi sensori che permettono di scattare foto e registrare video con una qualità che non ha nulla da invidiare a quella delle fotocamere professionali. Per i video, ad esempio, puoi registrarli con la qualità del Dolby Vision con una risoluzione 4K a 120 fps. Insomma, uno smartphone che non teme paragoni e da oggi a un prezzo mai visto prima

iPhone 16 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’iPhone 16 Pro è una delle migliori occasioni della giornata. Lo smartphone Apple è disponibile a un prezzo di 1131,99 euro con uno sconto di poco superiore ai 100 euro. Può sembrare un risparmio di poco conto, ma parliamo di uno smartphone Apple e sappiamo quanto sia complicato trovarli anche solamente in offerta. Inoltre, Amazon permette anche di dilazionare il pagamento in 5 rate da 226,50 euro al mese utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni, mentre per il reso gratuito hai a disposizione le classiche due settimane da quando lo ricevi a casa. Una promo che non si era mai vista e che ti consigliamo di approfittarne immediatamente: l’iPhone 16 Pro è uno dei telefoni più venduti oggi su Amazon.

iPhone 16 Pro: le caratteristiche tecniche

Uno smartphone che segue quanto di buono fatto già vedere negli ultimi anni, ma che alza ancora di più il livello. Apple si è concentrata di aspetti specifici, come ad esempio il comparto fotografico per portare l‘iPhone 16 Pro su livelli irraggiungibili per gran parte della concorrenza.

E per parlare di questo smartphone partiamo proprio dal comparto fotografico. Apple lo ha rinnovato completamente affiancando alla fotocamera principale da 48 megapixel un obiettivo ultra-grandangolare sempre da 48 megapixel. Un sensore che ti permette di catturare dettagli mai visti prima nelle foto macro e negli scatti panoramici. A supporto anche un teleobiettivo da 12 megapixel con zoom 5x: i tuoi ritratti non sono mai stati così belli. L’azienda di Cupertino si è concentrata molto soprattutto sulla parte video e con la fotocamera principale ora puoi registrare filmati con una risoluzione 4K a 120 frame per secondo. Un’altra novità dello smartphone riguarda sempre l’ambito fotografico: sulla scocca è stato aggiunto un nuovo tasto a sfioro che permette di accedere velocemente nell’app Fotocamera e di utilizzare lo smartphone proprio come se fosse una fotocamera. Un’aggiunta che fa felici gli appassionati di fotografia.

Passando alle altre novità tecniche, l’iPhone 16 Pro ha uno schermo dalle dimensioni leggermente più generose: a bordo trovi un display Super Retina XDR da 6,3 pollici ad altissima risoluzione e molto resistente grazie al Ceramic Shield. Sotto la scocca trova posto il processore A18 Pro progettato appositamente per l’intelligenza artificiale e per gli strumenti che Apple sta sviluppando per semplificare la vita di tutti i giorni.

Migliorata l’autonomia e grazie alla porta di ricarica USB-C non avrai problemi di compatibilità con cavi e caricabatteria. Insomma, uno dei migliori smartphone sul mercato a un prezzo mai visto prima.

