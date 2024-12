IPhone 16 Pro, con l'offerta di Natale il prezzo è crollato al minimo storico

Da oggi trovi l'iPhone 16 Pro in offerta con uno sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Il tempo sta oramai per scadere: questo è l’ultimo weekend utile per fare i regali di Natale. Se siete in super ritardo o non sapete cosa regalare, Amazon è il vostro punto di riferimento. Sul sito di e-commerce trovi tantissimi prodotti pronti per essere spediti e con la consegna che può avvenire entro il 25 dicembre. Tra questi c’è anche l’iPhone 16 Pro, l’ultima versione dello smartphone di casa Apple. Senza girarci troppo intorno, uno dei migliori smartphone usciti in questo 2024, ma anche uno dei più costosi. Un telefono progettato per l’intelligenza artificiale e dotato di componenti di ultimissima generazione che assicurano prestazioni uniche. Come ad esempio il nuovo processore A18 Pro, sviluppato da Apple e che permette funzioni evolute per la fotocamera e per i video. Novità anche per lo schermo, leggermente più grande rispetto al modello dello scorso anno (ora è di 6,3 pollici).

Come detto, lo smartphone è disponibile in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre e risparmi quasi un centinaio di euro rispetto al prezzo di listino. Può sembrare uno sconto di poco valore, ma parliamo di uno dei telefoni più richiesti in queste settimane e trovarlo in offerta non è semplice. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Non farti sfuggire questa promo: solo acquistandolo adesso lo potrai ricevere entro il 25 dicembre.

iPhone 16 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi trovi l’iPhone 16 Pro a un prezzo di 1151,99 euro, con uno sconto di quasi 100 euro su quello di listino. Il prezzo è sicuramente elevato, ma parliamo di uno dei migliori telefoni usciti in questo 2024 e che in questi giorni sta andando veramente a ruba. Per diminuire l’esborso iniziale puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate da 230,40 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di qualche giorno. Se sei veloce nell’acquistarlo lo puoi ricevere anche entro il 25 dicembre. Per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2025, quindi non devi preoccuparti nel caso in cui non vada bene. Ma difficilmente questo smartphone ti deluderà.

Se vuoi spendere un po’ di meno, c’è sempre in offerta su Amazon l’iPhone 16 "normale". In questo caso il prezzo è di 831,99 euro con uno sconto del 15% rispetto a quello di listino. Il risparmio è di quasi 150 euro e hai la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero.

iPhone 16 Pro: caratteristiche tecniche

L’iPhone 16 Pro eredita dal modello precedente la cornice laterale in titanio che lo rende resistente ed elegante allo stesso tempo. Per il resto è uno smartphone completamente nuovo, riprogettato per ospitare le nuove componenti pensate da Apple che assicurano prestazioni mai viste prima. La novità più interessante è sicuramente il processore A18 Pro progettato appositamente per supportare le funzioni e gli strumenti di intelligenza artificiale che l’azienda di Cupertino sta sviluppando per i suoi smartphone. Prestazioni sempre al top anche con le app più pesanti, come ad esempio i videogame. Lo schermo Super Retina XDR si ingrandisce e arriva fino a una diagonale di 6,3 pollici.

Nuovo anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente sempre un triplo sensore, ma le fotocamere sono di nuova generazione. Il sensore principale Fusion da 48 megapixel assicura scatti e video (risoluzione 4K a 120 frame per secondo) con una qualità mai vista prima ed è supportato dal nuovo obiettivo ultragrandangolare da 48 megapixel. A chiudere un teleobiettivo con zoom 5x per scattare primi piani nitidissimi. La fotocamera frontale FaceTime è la solita garanzia. Nell’app Fotocamera trovi anche gli Stili fotografici con cui personalizzare ogni tuo scatto. Per il comparto fotografico non finisce qui: Apple ha aggiunto sulla cornice anche un nuovo pulsante "Controllo fotocamera" che trasforma lo smartphone in una fotocamera professionale e puoi impostare facilmente i parametri principali.

Migliorata anche l’autonomia: ora con la batteria arrivi a fine giornata senza troppi problemi. A bordo l’ultima release di iOS 18.

