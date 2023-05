IPhone è in pericolo: aggiornatelo subito

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Con iOS 16.5, Apple ha apportato numerose correzioni in materia di sicurezza risolvendo ben 39 vulnerabilità riscontrate all’interno del suo sistema operativo. Secondo gli analisti, tre di queste sono già state sfruttate attivamente dai malintenzionati digitali per penetrare all’interno dei dispositivi, mettendo in pericolo l’integrità di iOS e i dati personali degli utenti. Per cui, se qualcuno non avesse avuto ancora modo di procedere con l’update, dovrebbe provvedere quanto prima.

Apple: i problemi per la sicurezza

Le informazioni riguardo alle correzioni effettuate da Apple sono state condivise sulla pagina ufficiale degli aggiornamenti di sicurezza. Qui si legge che i problemi più gravi sono quelli relativi a WebKit, il motore di rendering open-source che sta alla base del funzionamento del browser Safari.

Le vulnerabilità in questione sono identificate dalle sigle: 255350 CVE-2023-32409, 254930 CVE-2023-28204 e 254840 CVE-2023-32373. Nello specifico la prima potrebbe permettere a un malintenzionato digitale di uscire dal sandbox del contenuto Web da remoto, minando l’integrità del sistema operativo. La seconda e la terza criticità interessano sempre l’elaborazione di contenuti Web e potrebbero favorire la divulgazione di dati e informazioni sensibili o l’esecuzione di codici malevoli.

Secondo i rapporti di Apple queste falle nel sistema sono state utilizzate attivamente e ripetutamente dai criminali informatici per penetrare all’interno dei dispositivi di utenti ignari.

Cosa cambia con l’aggiornamento di iOS

Due di questi problemi sono stati risolti con i precedenti aggiornamenti Rapid Security Response di iOS 16.4.1 e iPadOS 16.4.1 e non dovrebbero, quindi, rappresentare un problema per i device aggiornati. L’ultimo, invece, è stato corretto solo con questa nuova release e, fino a che non sarà installato il nuovo software, l’integrità del sistema potrebbe essere in pericolo.

Nonostante iOS 16.5 non introduca particolari funzionalità al sistema operativo, Apple consiglia comunque di eseguire l’update quanto prima. Applicare queste correzioni in materia di stabilità, di prestazioni e di sicurezza è di vitale importanza e potrebbe evitare conseguenze ben più gravi come, appunto, il furto di informazioni e dati sensibili.

Come installare l’aggiornamento su iPhone

È possibile installare le patch di correzione tramite aggiornamento OTA (Over The Air) direttamente dallo smartphone andando sulle Impostazioni del dispositivo, nella scheda Generali e poi su Aggiornamento software. A questo punto non resta che fare tap su Scarica e installa e attendere che il sistema completi le operazioni richieste.

Prima di eseguire l’update, è bene ricordare che bisogna avere almeno il 50% di batteria oppure collegare il dispositivo a una presa di corrente. Inoltre è consigliabile anche utilizzare una rete Wi-Fi prima di procedere con il download del pacchetto.

Infine, si ricorda che la patch potrebbe ancora non essere disponibile per tutti gli utenti e, se così fosse, si consiglia di attendere ancora qualche altro giorno.