Apple continua il programma di sviluppo di iOS. In attesa di maggiori dettagli sul prossimo major update (che arriverà nella seconda metà dell’anno appena iniziato), la casa di Cupertino è al lavoro su una nuova versione di iOS 18. Dallo scorso mese di dicembre, infatti, è iniziata la fase di beta di iOS 18.3 che ora si avvicina, sempre di più, al rilascio della versione stabile, attesa per questo mese di gennaio.

iOS 18.3: quando arriva

A fare il punto della situazione su iOS 18.3 è il magazine 9to5mac. La prima beta della nuova versione di iOS è stata pubblicata un paio di settimane fa. Secondo quanto ricostruito dal magazine, il programma di beta testing dovrebbe seguire tempistiche simili a quelle di iOS 17.3, aggiornamento arrivato lo scorso 22 gennaio 2024, in versione stabile, dopo poco più di un mese di test.

Apple, quindi, dovrebbe rilasciare una seconda beta di iOS 18.3 nel corso dei prossimi giorni. Nel caso in cui non dovessero esserci particolari criticità, dopo un ulteriore breve periodo di test, inizierà il rilascio della versione stabile. Di conseguenza, possiamo ipotizzare un arrivo di iOS 18.3 in versione stabile su tutti gli smartphone compatibili entro la fine del mese di gennaio 2025.

Per il momento, Apple non ha fornito dettagli in merito e sarà necessario attendere i prossimi giorni per saperne di più. In ogni caso, per tutti gli iPhone con iOS 18.2 non bisognerà attendere molto prima dell’arrivo della versione 18.3.

Successivamente, gli sviluppatori della casa di Cupertino si concentreranno su iOS 19, prossimo major update del sistema operativo degli iPhone. La presentazione avverrà, come al solito, alla WWDC di giugno mentre il rilascio è programmato per l’autunno.

iOS 18.3: le novità

Con iOS 18.3 non ci saranno novità per Apple Intelligence. Il pacchetto di funzioni legate all’intelligenza artificiale è già disponibile in iOS ma è ancora lontano dal raggiungere gli obiettivi fissati da Apple. Per nuove funzioni AI sarà necessario attendere i prossimi mesi e, in particolare, l’arrivo di iOS 18.4 che dovrebbe essere rilasciato tra marzo e aprile.

L’aggiornamento in arrivo per iOS si concentrerà su una serie di perfezionamenti del sistema operativo, con una nuova icona dell’app Playground e alcune correzioni per i Writing Tools e per le Genmoji. Non mancheranno, inoltre, le patch di sicurezza, per eliminare eventuali falle individuate all’interno del sistema operativo.

Ci sarà, inoltre, la possibilità di accedere a Facebook utilizzando il Face ID oppure il Touch ID, in base al modello di iPhone in proprio possesso. Ulteriori dettagli su iOS 18.3, sulle novità del sistema operativo e sulla data di rilascio della versione stabile saranno disponibili nei prossimi giorni.