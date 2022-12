IPhone economico: non ci sono buone notizie

Se volete comprare un iPhone ma non volete spendere troppo, allora fatelo subito acquistando un iPhone SE di terza generazione. Tanto l’iPhone SE 4 non arriverà prima di un anno, forse persino di più. Ne è convinto il famoso analista Ming-Chi Kuo, notoriamente molto affidabile su quel che si decide a Cupertino. Secondo Kuo il motivo alla base di questa scelta sarebbe la difficoltà, per Apple, di produrre un iPhone SE di nuova generazione mantenendo i costi contenuti.

Perché non ci sarà un iPhone SE 4

Il primo vero problema di un eventuale iPhone SE 4 è che non potrà non avere un design a tutto schermo, e uno schermo OLED: l’attuale iPhone SE 3 ha ancora l’anacronistico design con le cornici giganti e un display LCD, ma costa in Italia ben 559 euro ed è già difficile farlo passare per un "iPhone economico".

Figuriamoci quanto potrebbe costare un iPhone SE con schermo OLED con cornici sottili e, subito dopo, immaginiamo quanto la sigla "SE" e l’aggettivo "economico" possano essere accostati a questo telefono e a questo prezzo.

Il tutto, aggiunge saggiamente Kuo, in un contesto economico tutt’altro che roseo e per il quale non si prevedono grossi spiragli di luce a breve. Per questi, e anche per altri motivi, secondo l’analista nel 2023 Apple non presenterà un nuovo modello di iPhone SE "low cost".

iPhone SE 4: avrebbe senso?

Kuo fa anche notare un’altra cosa: gli iPhone di fascia bassa si vendono poco. E’ successo con iPhone SE 3 (l’attuale generazione) che, come accennato, costa probabilmente troppo, ma anche con gli iPhone mini (12 mini e 13 mini) e persino con iPhone 14 Plus, che è stato un vero e proprio flop.

Fare un altro iPhone di fascia bassa, quindi, forse non sarebbe una scelta azzeccata anche perché o non venderebbe molto o, paradossalmente, venderebbe troppo: l’attuale iPhone SE, infatti, ha lo stesso chip A15 Bionic di iPhone 13 e, a parte l’anacronistico schermo LCD, per molti utenti è persino troppo.

Un eventuale iPhone SE 4 con schermo OLED, anche se avesse ancora l’A15 sotto il cofano, potrebbe massacrare le vendite degli iPhone standard.