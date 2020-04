IPhone SE 2020, le caratteristiche dello smartphone Apple low cost

Questione di ore, o al più di qualche giorno, ma l’iPhone lowcost è finalmente pronto a fare il proprio debutto. La notizia arriva direttamente dagli Stati Uniti ed è stata pubblicata dal sito 9to5Mac: il lancio del nuovo iPhone è imminente e l’apertura dei pre-ordini potrebbe avvenire già oggi, con un arrivo ufficiale sul mercato tra il 14 e il 15 di aprile.

Novità anche per quanto riguarda il nome. Finora tutti i report riportavano come nomi iPhone 9 o iPhone SE 2. La scelta finale è ricaduta su un semplice iPhone SE, aggiornato con componenti hardware del 2020. La conferma di tale scelta arriva indirettamente dalla stessa Apple: sul negozio online è apparsa una nuova pellicola proteggi-schermo per iPhone 7, iPhone 8 e iPhone SE. Questo dimostra anche un altro fatto: lo smartphone avrà uno schermo da 4,7 pollici con lo stesso design dei due “vecchi” iPhone. Conferme, quindi, anche per il tasto fisico e per il Touch ID. Ecco tutte le caratteristiche dell’iPhone SE 2020.

iPhone SE 2020, la scheda tecnica

Il sito web 9to5Mac ha ottenuto molte informazioni sulle caratteristiche del prossimo iPhone lowcost. A bordo ci sarà lo stesso chipset presente sulla famiglia iPhone 11: l’A13. La presenza di questo processore è molto interessante: l’iPhone SE 2020 sarà uno smartphone lowcost, ma con caratteristiche da top di gamma.

Rispetto al primo iPhone SE si tratta di un grosso passo in avanti: il nuovo smartphone potrà utilizzare le applicazioni per la realtà aumentata e non avrà problemi a gestire più app in contemporanea.

La dimensione dello schermo dovrebbe essere di 4,7 pollici, con lo stesso form factor dell’iPhone 8 e dell’iPhone 7. Probabile, quindi, la presenza di un tasto fisico con il Touch ID al posto del Face ID.

Sul comparto fotografico, invece, ancora non ci sono notizie affidabili, ma difficilmente l’iPhone SE 2020 avrà più di una fotocamera posteriore e di un sensore anteriore. Molto probabilmente la fotocamera principale sarà da 12 Megapixel.

iPhone SE 2020, modelli disponibili

Saranno tre le colorazioni disponibili del nuovo iPhone SE 2020: bianco, nero e PRODUCT (RED). Quest’ultimo modello è realizzato all’interno del progetto lanciato da Apple per raccogliere fondi da destinare a progetti che combattono l’HIC e l’AIDS in Africa.

Tre saranno anche le diverse dimensioni della memoria interna: 64GB, 128GB e 256GB.

Quanto costa l’iPhone SE 2020

Sul fronte dei prezzi bisogna attenersi a quanto uscito un paio di settimane fa: il prezzo di lancio per il modello base da 64GB dell’iPhone SE 2020 sarà di 399 dollari. Probabile che arrivi in Italia a 449 euro, un prezzo sicuramente molto interessante e che rilancerà le ambizioni di Apple nella fascia di mercato più dinamica e di maggior interesse per gli utenti.

Quando esce l’iPhone SE 2020

Sotto questo punto di vista l’articolo pubblicato da 9to5Mac non ha dubbi: l’iPhone SE 2020 potrebbe essere presentato già oggi, il 3 aprile 2020. Secondo le notizie raccolte da alcune fonti, le catene di elettronica potrebbero iniziare a vendere i primi accessori dell’iPhone SE 2020 già da domenica.

I pre-ordini dovrebbero essere aperti fin da subito, mentre l’arrivo sul mercato è previsto per tra il 14 e il 15 aprile.