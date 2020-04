IPhone SE 2020 ufficiale: come è lo smartphone lowcost di Apple

In molti avevano quasi perso le speranze, ma alla fine Apple ha lanciato il nuovo iPhone SE 2020, lo smartphone lowcost pensato per la fascia media. Anche se leggendo la scheda tecnica, l’iPhone SE 2020 non è tanto di fascia media, a partire dal chipset A13 Bionic, lo stesso presente sull’iPhone 11. Per il resto lo smartphone non presenta nessuna novità: il design è identico a quello dell’iPhone 8, compresa la presenza del Touch ID per lo sblocco.

L’iPhone SE 2020 è pensato per tutti coloro che non vogliono spendere più di 1000 euro per un nuovo smartphone, ma vogliono comunque restare fedeli al melafonino. Il dispositivo si inserisce in una delle fasce di mercato più competitive del momento, dove finora i marchi cinesi hanno dettato legge. L’obiettivo di Apple è di conquistare un piccolo spazio nel mercato e aumentare pian piano la propria influenza. Si spiega così anche la decisione di lanciare il modello base dell’iPhone SE 2020 a 499 euro. Lo smartphone sarà pre-ordinabile dal 17 aprile, mentre le spedizioni partiranno il 24 aprile.

Le caratteristiche dell’iPhone SE 2020

Le indiscrezioni delle ultime settimane avevano aiutato a delineare a grandi linee la scheda tecnica dell’iPhone SE 2020. E infatti la presentazione ufficiale non ha rivelato grandi segreti.

Nonostante la pandemia di Covid-19 stia creando molti problemi ai produttori di smartphone, con le vendite crollate negli ultimi due mesi, Apple ha voluto continuare a investire nel progetto di un iPhone economico e ha deciso di lanciare l’iPhone SE 2020.

Il dispositivo ha un design molto simile all’iPhone 8, da cui riprende forme e alcune caratteristiche. Torna il Touch ID integrato nella scocca e il pannello IPS è da 4,7 pollici. Sotto lo schermo troviamo il chipset A13 Bionic, lo stesso montato sull’iPhone 11. Il processore farà sicuramente la differenza e renderà l’iPhone SE 2020 molto veloce e reattivo. Lo smartphone è prodotto in tre versioni che si differenziano per il quantitativo di memoria interna: 64GB, 128GB e 256GB.

Il comparto fotografico è molto base: fotocamera anteriore da 7 Megapixel e fotocamera posteriore da 12 megapixel, con il supporto ai video 4K e alla modalità “Ritratto”.

Non si conosce la grandezza della batteria, ma nel video di presentazione Apple assicura un’autonomia elevata. Presente il supporto alla ricarica rapida. L’iPhone SE 2020 è anche impermeabile fino a un metro.

Prezzi e data di uscita iPhone SE 2020

Lo smartphone può essere pre-ordinato online dal 17 aprile, mentre le spedizioni e la disponibilità partiranno la settimana successiva, il 24 aprile.

Per quanto riguarda i prezzi dell’iPhone SE 2020 si parte da 499 euro per il modello con 64GB e si arriva fino ai 669 euro del modello con 256GB di memoria. Tre le colorazioni disponibili: Black, White e (PRODUCT)RED.

Ecco uno specchietto riassuntivo con i prezzi dell’iPhone SE 2020: