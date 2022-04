IPhone SE 2022 al prezzo del 2020: ecco come

iPhone SE 2022 è appena arrivato e sta suscitando non poche polemiche. Si tratta della versione 2022 dell’iPhone economico, probabilmente l’ultimo modello di Apple con lo schermo LCD e il design “iconico“ con le cornici grandi. La grande novità della versione 2022 è il nuovo chip Apple A15 Bionic, che porta in dote il 5G, ma il prezzo da pagare è superiore rispetto a quello di iPhone SE 2020.

I fan del marchio, che sapevano che iPhone SE 2022 sarebbe arrivato e quindi lo hanno aspettato a lungo per comprarlo, sono rimasti delusi: si aspettavano lo stesso prezzo del modello precedente e in molti non ritengono il nuovo processore (e la batteria un po’ più grande) sufficienti a giustificare i 30 euro in più chiesti da Apple. Sia chiaro: 30 euro non sono una cifra altissima, ma alcuni utenti si sono sentiti presi in giro da Apple e hanno deciso di non comprare iPhone SE 2022. Amazon, che le tendenze d’acquisto le conosce benissimo, ha intercettato anche questa e ha fatto quello che tutti volevano: ha messo in vendita un iPhone SE 2022 al prezzo di iPhone SE 2020.

iPhone SE 2022: caratteristiche tecniche

iPhone SE 2022 è identico al precedente SE del 2020, tranne il processore che passa dall’A13 all’A15 Bionic, la RAM, che passa da 3 a 4 GB, e la batteria, che passa da 1.821 mAh a 2.018 mAh. Stop, tutto il resto è uguale.

Lo schermo è lo stesso LCD IPS da 4,7 pollici (1.334×750 pixel), c’è il Touch ID fisico, c’è una sola fotocamera posteriore da 12 MP, anche se Apple afferma che fa foto migliori grazie alla maggiore potenza del chip A15, in grado di calcolare più informazioni nello stesso tempo.

L’autonomia è effettivamente superiore rispetto al modello precedente, ma nella giornata tipo reale iPhone SE 2022 è comunque l’iPhone che resta acceso per meno tempo di tutti.

iPhone SE 2022: l’offerta Amazon

A fronte di queste differenze (e soprattutto delle non differenze) tra vecchio e nuovo iPhone SE, Apple ha deciso di aggiungere 30 euro al prezzo di vendita: da 499 euro a 529 euro. A molti questo prezzo non è piaciuto e Amazon lo sa.

Per questo, adesso Amazon vende iPhone SE 2022 in colorazione Product Red (una delle più belle) a 499 euro (-30 euro, -6%). Giustizia è fatta, ora potete comprarlo al prezzo che volevate.

iPhone SE 2022 – Terza generazione – Colore (PRODUCT) RED