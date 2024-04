Apple prepara il lancio dei nuovi chip M4 che si concentreranno, in particolare, sull'intelligenza artificiale: ecco le novità in arrivo

Sono passati poco più di 6 mesi dal lancio dei chip M3 di Apple e la famiglia di processori Apple Silicon di terza generazione si compone, per il momento, della versione base M3 oltre che di M3 Pro e M3 Max. Nonostante l’utilizzo del processo produttivo a 3 nm, che rappresenta un sensibile vantaggio tecnologico rispetto alla concorrenza, i nuovi chip M3 non hanno portato sostanziali miglioramenti rispetto alla generazione precedente.

Apple è già al lavoro sui chip M4 che arriveranno tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, come anticipato da Mark Gurman di Bloomberg. In arrivo ci sono anche le versioni Pro e Max della quarta generazione di chip M di Apple che, rispetto ai modelli attuali, punterà moltissimo sull’intelligenza artificiale, destinata ad essere sempre più integrata in macOS, con soluzioni simili a quanto fatto da Microsoft con Copilot per Windows.

Come sarà il nuovo chip M4

Il nuovo chip Apple Silicon M4, con tutte le sue varianti, si adatterà al nuovo trend del mondo tech con un focus sull’AI, settore in cui Apple è ancora indietro rispetto ai concorrenti. L’obiettivo è velocizzare l’elaborazione delle attività legate all’intelligenza artificiale, adottando soluzioni specifiche, come fatto da Intel con i recenti Intel Core Ultra, con cui è stato introdotto il concetto di “AI PC“, e come farà Qualcomm con i nuovi Snapdragon X Elite, attesi sul mercato nei prossimi mesi.

Al momento, le informazioni sui nuovi M4 sono limitate. La nuova gamma di processori Apple continuerà ad utilizzare un processo produttivo a 3 nm (probabilmente ulteriormente ottimizzato per garantire miglioramenti sia in termini di prestazioni che di efficienza).

Naturalmente, non mancherà il passo in avanti per quanto riguarda le prestazioni della CPU e della GPU. Da valutare anche la possibilità che Apple proponga un numero di core maggiore per gli M4 rispetto agli M3. Sarà necessario attendere i prossimi mesi per registrare l’arrivo delle prime informazioni in merito all’effettivo miglioramento prestazionale che sarà garantito dalla nuova gamma di chip Apple.

Una nuova gamma di Mac in arrivo

Secondo le prime informazioni, la prima ondata di nuovi Mac con chip M4 comprenderà iMac (nella sola versione da 24 pollici, salvo sorprese), MacBook Pro da 14 e 16 pollici e un nuovo Mac Mini (che salterà il chip M3 per passare direttamente alla nuova generazione, anche in una versione con M4 Pro). Successivamente, nel corso del 2025, arriveranno anche i MacBook Air (sempre con le due varianti, una da 13 pollici e una da 15 pollici) e un nuovo Mac Studio. Sul finire del 2025 dovrebbe arrivare anche un nuovo Mac Pro con il nuovo chip M4 Max.