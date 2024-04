I prezzi di iPad Pro andranno alle stelle

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

L’arrivo sul mercato dei nuovi iPad Pro è previsto tra poche settimana e, nonostante il colosso di Cupertino stia ancora mantenendo un altissimo livello di segretezza, le indiscrezioni sul web diventano sempre più insistenti e provengono, spesso, da fonti molto affidabili come Mark Gurman di Bloomberg.

Secondo il giornalista i nuovi tablet a marchio Apple saranno presentati ufficialmente a partire dalla seconda settimana di maggio ma, la cattiva notizia è che avranno un costo molto più elevato rispetto alla generazione attuale.

Quanto costeranno i nuovi iPad Pro

Stando a quanto condiviso da Gurman, Apple ha fissato il lancio del nuovo iPad Pro alla settimana successiva a quella del 6 maggio. Il colosso di Cupertino porterà sul mercato due versioni del device, con schermi da 11 e 13 pollici entrambi con un esclusivo pannello OLED.

Al fianco dei tablet, saranno presentati anche i nuovi accessori: la Magic Keyboard e l’Apple Pencil anch’essi disponibili in una veste completamente rinnovata.

A fronte di aggiornamenti importanti come questi, le voci su un presunto aumento dei prezzi da parte di Apple erano nell’aria già da qualche tempo e Gurman si è limitato a confermare queste indiscrezioni, indicando però solo un “significativo aumento dei prezzi per iPad Pro” ma senza entrare nello specifico.

Al momento l’attuale iPad Pro (in foto) con schermo da 11 pollici costa 1.069 euro, mentre quello con display da 12,9 pollici ha un costo di partenza di 1.469 euro. Ancora non ci sono conferme ma la paura di Gurman è che la versione più costosa del prossimo iPad possa sfiorare i 3.000 dollari, che molto probabilmente sarebbero convertiti in almeno 3.000 euro.

Cosa sappiamo dei nuovi iPad Pro

Secondo Gurman stanno arrivando due versioni di iPad Pro: la versione da 11 pollici avrà un pannello prodotto da Samsung Display mentre il display dell’altro modello sarà realizzato da LG Display che, in realtà, produrrà anche una parte dei pannelli da 11 pollici per coprire il lancio iniziale del nuovo tablet.

Sempre secondo le indiscrezioni, questi display saranno molto costosi: per Omdia il pannello da 13 pollici costerà al colosso di Cupertino circa 380 o 390 dollari per una singola unità. Per quello da 11 pollici, invece, Apple dovrà spendere tra i 280 e i 290 dollari.

Inoltre i prossimi iPad Pro avranno in dotazione un chip M3, che garantirà una migliore efficienza energetica rispetto alla precedente generazione e prestazioni molto più elevate. Infine, Apple dovrebbe aggiungere il supporto per la ricarica wireless MagSafe.

A fronte di queste novità, quindi, non stupiscono affatto le paure di Mark Gurman sul prezzo. Una cifra che sarebbe giustificata da queste specifiche, ma che potrebbe davvero rendere il nuovo tablet della celebre mela un prodotto per pochissimi.

Tuttavia l’alternativa c’è e al fianco degli iPad Pro, Apple porterà sul mercato anche un iPad Air con schermo da 12,9 pollici che, come accade per l’attuale modello, può essere acquistato a un prezzo più contenuto.