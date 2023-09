Fonte foto: Apple

Completato il lancio dei nuovi iPhone 15, Apple inizia a concentrarsi sulle prossime novità per la sua gamma. In arrivo, oltre a nuovi Mac e iPad, c’è anche iPhone SE 4. La quarta generazione dello smartphone entry level della casa di Cupertino porterà una vera e propria rivoluzione rispetto all’attuale modello, ancora legato al vecchissimo design con tasto Home frontale. Il nuovo iPhone SE 4 sarà, invece, molto simile a iPhone 14 (in foto insieme alla versione Plus).

iPhone SE 4: come sarà

Il nuovo iPhone SE 4 sarà un’evoluzione di iPhone 14, abbandonando il design del modello attuale, ripreso da iPhone 8. Ad anticipare i dettagli del progetto, noto con il nome in codice di Ghost, è un nuovo report di MacRumors. Il nuovo entry level di Apple avrà la USB-C (come gli iPhone 15) e riprenderà il display OLED da 6,1 pollici di iPhone 14, con refresh rate limitato a 60 Hz.

Sul display ci sarà il notch e, quindi, lo sblocco e l’autenticazione avverranno tramite Face ID e non più con il Touch ID come avviene con l’attuale iPhone SE. La back cover sarà diversa rispetto a quella di iPhone 14. Il nuovo SE, infatti, avrà una sola fotocamera posteriore (con un sensore da 48 Megapixel che potrebbe essere lo stesso utilizzato da iPhone 15). Il design della parte posteriore dello smartphone è ancora da definire e potrebbe essere simile a quello dell’attuale SE.

A differenza di indiscrezioni precedenti, il nuovo iPhone SE 4 non dovrebbe adottare il primo modem 5G sviluppato da Apple. L’azienda di Cupertino ha recentemente esteso l’accordo di fornitura con Qualcomm per i modem 5G. Anche il nuovo entry level della gamma iPhone potrebbe, quindi, integrare un chip Qualcomm per gestire la connessione dati e l’accesso alla rete 5G.

Lo stretto collegamento con iPhone 14, inoltre, dovrebbe portare iPhone SE 4 a utilizzare il chip Apple A15 Bionic., cioè lo stesso chip già oggi utilizzato da iPhone SE di terza generazione, uscito nel 2022.

iPhone SE 4: quando arriva

Il debutto del nuovo iPhone SE 4 non è imminente: secondo MacRumors, sarebbe appena entrato in fase di sviluppo. Una decisione definitiva sul modello di SoC da utilizzare, quindi, potrebbe non essere stata ancora presa.

L’ipotesi di un lancio nella prima parte del 2024, infatti, dovrebbe essere scartata. Il nuovo smartphone di Apple potrebbe arrivare sul mercato soltanto nel corso della prima metà del 2025, affiancando i futuri iPhone 16 che saranno presentati a settembre 2024.

In questo momento, è ancora presto per ipotizzare quale sarà il prezzo di lancio dello smartphone che, difficilmente, scenderà al di sotto dell’attuale prezzo di listino di iPhone SE 3, proposto con un prezzo di 549 euro per la versione da 64 GB (che sarà quasi certamente eliminata) e di 619 euro per la versione da 128 GB.