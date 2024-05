Iris, il nuovo thriller internazionale girato in Sardegna

Fonte foto: Joseph Seresin/Sky

Inizieranno a breve in Sardegna le riprese di Iris, una nuova serie thriller targata Sky Original e con un cast internazionale guidato da Niamh Algar, attrice già vista in Mary & George e The Virtues, e da Tom Hollander, noto, tra le altre cose, per The White Lotus. Prodotta da Sky Studios e Fremantle, la serie tv è creata e scritta da Neil Cross, sceneggiatore britannico che in passato ha già messo la firma su Luther, serie tv uscita per la prima volta nel 2010 e premiata con il Golden Globe. Il regista è invece Terry McDonough, noto per Breaking Bad e Better Call Saul.

La trama: di cosa parla la serie thriller Iris

La protagonista della serie tv è Iris Nixon (interpretata da Niamh Algar, nella foto), una donna geniale, misteriosa e affascinante che di giorno lavora per una piattaforma social segnalando i contenuti dannosi. Di notte, invece, Iris frequenta i forum di Internet e risolve enigmi complessi, una sua grande passione.

Quando incappa in un intrigante thread che cerca individui molto intelligenti per decifrare un codice segreto, Iris si lascia coinvolgere dalla sfida e arriva così a conoscere un seducente filantropo, Cameron McIntyre (alias Tom Hollander).

La donna riesce effettivamente a decifrare il codice battendo in astuzia svariati esperti da tutto il mondo, ma a quel punto si rende conto che ciò che ha risolto non è un semplice enigma: in realtà ha sbloccato un pezzo di tecnologia molto pericoloso e potenzialmente capace di cambiare la storia del mondo.

Insospettita dalle motivazioni di Cameron, Iris ruba il codice e sparisce. Armata solo del suo fascino e della sua intelligenza, la donna adotta una nuova identità in Sardegna e sa di avere poco tempo, prima di essere rintracciata e catturata, per capire come uscire da questo gioco potenzialmente letale.

«Tutto quello che volevo era fare uno show che avrei voluto guardare», ha dichiarato in una nota stampa lo scrittore, creatore e showrunner Neil Cross. «Quello di Iris è uno spettacolo d’avventura impenitentemente eccitante, spiritoso e guidato dall’inseguimento e presenta un personaggio principale che non credo abbiamo mai incontrato prima in tv».

Cross ha aggiunto: «Con Niamh Algar e Tom Hollander che danno vita a queste personalità complesse, insieme alla regia di Terry McDonough, non potrei essere più entusiasta di condividere questo mondo e questi personaggi».

Il cast della serie Iris

Niamh Algar and Tom Hollander will star in new Sky Original thriller #Iris from acclaimed #Luther writer and creator, Neil Cross.#Iris is a @SkyStudios and #Fremantle co-production. Filming begins next month in Sardinia. 🎬

#MadeByFremantlehttps://t.co/SjVuaVDFrv — Fremantle (@FremantleHQ) May 2, 2024

Nel cast della serie tv, che è una coproduzione Sky Studios e Fremantle, ci sono i già citati Algar e Hollander, l’attrice esordiente Meréana Tomlinson, Sacha Dhawan (visto in The Great e Doctor Who), Maya Sansa (nota per Buongiorno, notte e Bella addormentata), Peter Sullivan (Poldark, I Borgia) e Debi Mazar (Younger, Entourage).

Oltre che di Terry McDonough, la regia è anche di Sarah O’Gorman. Tim Bricknell è il produttore della serie tv, mentre la sceneggiatura è firmata da Susan E. Connolly e Ian Scott McCullough.

Quando esce la serie Iris

La serie Iris sarà disponibile prossimamente su Sky e in streaming NOW. La data esatta di uscita non è ancora stata annunciata.