IRobot Roomba Combo Essential: il robot che costa poco

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: iRobot

iRobot ha presentato il nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti Roomba Combo Essential, un prodotto dalle grandi potenzialità ma che può essere acquistato a un prezzo accessibile.

Questo prodotto è la naturale evoluzione degli apprezzatissimi Combo 113 e Combo 111, e si posizione nella fascia più economica del mercato garantendo, comunque, un’ottima pulizia e tutte le funzionalità smart per rendere la cura degli ambienti domestici semplice ed efficiente e, soprattutto, completamente automatizzata.

Roomba Combo Essential – Robot aspirapolvere e lavapavimenti – Compatibile con Alexa, Siri e Google Assistant

Roomba Combo Essential: scheda tecnica

Roomba Combo Essential è un robot aspirapolvere e lavapavimenti composto da una spazzola rotante laterale più una a V in gomma e setole, entrambe raccolgono la sporcizia in giro per casa e la spingono alla bocca di aspirazione. Sotto al dispositivo, trova posto anche un panno in microfibra riutilizzabile che serve, naturalmente, per lavare i pavimenti.

All’interno del robot ci sono due vaschette: una da utilizzare per inserire l’acqua pulita (200 ml) e l’altra per raccogliere lo sporco (400 ml).

Il dispositivo ha un sistema di pulizia a 4 fasi che smuove la sporcizia arrivando anche negli angoli nascosti, la convoglia in un solo punto, la aspira e poi passa alla fase di lavaggio, per garantire sempre la massima efficienza. In più ci sono tre livelli di aspirazione e tre livelli di erogazione del liquido detergente così da pulire alla perfezione anche i pavimenti più sporchi.

Per chi volesse utilizzare solo la funzione di aspirazione, è possibile rimuovere il panno in microfibra e utilizzare il robot come fosse un’aspirapolvere, anche su tappeti o pavimenti più delicati. Una soluzione interessante che rende molto più flessibile questo dispositivo.

Per personalizzare e gestire le sessioni di pulizia si può utilizzare l’app iRobot Home, che permette di scegliere quali stanze pulire e il livello di pulizia da utilizzare. Oppure si possono utilizzare i programmi di pulizia suggeriti che consigliano all’utente come effettuare le varie operazioni, basandosi sui lavori svolti nelle sessioni precedenti.

Molto interessante anche la funzione Pulisci mentre sono assente, che consente al robot di avviare in automatico le operazioni di routine quanto l’utente esce di casa.

Sempre dall’app è possibile accedere ai report di Clean Map e monitorare i lavori svolti e le varie informazioni sul robot, inclusi il livello dei serbatoi, la batteria e molto altro ancora. Inoltre, il dispositivo è compatibile anche con Alexa, Siri e Google Assistant per avviare la pulizia tramite comandi vocali.

Infine la batteria è da 2.600 mAh e promette un’autonomia di circa 120 minuti.

Roomba Combo Essential: prezzo e disponibilità

Il nuovo Roomba Combo Essential può essere già acquistato sul sito ufficiale di iRobot e su Amazon in due colorazioni Bianco e Nero. Il prezzo consigliato è di 299 euro.

Roomba Combo Essential – Robot aspirapolvere e lavapavimenti – Compatibile con Alexa, Siri e Google Assistant