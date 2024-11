JBL lancia le nuove cuffie Junior: tre modelli dedicati ai bambini fino a 8 anni

Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

JBL lancia le nuove cuffie Junior con tre modelli dedicati ai bambini fino a 8 anni di età: la nuova gamma è già disponibile in Italia

Fonte foto: JBL

JBL ha annunciato il lancio delle nuove cuffie della gamma JBL Junior, con tre diversi modelli dotati di JBL Safe Sound di nuova generazione, pensati in modo specifico per i più piccoli.

Ci sono due cuffie wireless, le JBL Junior 470NC e Junior 320BT, che consentono la gestione tramite app JBL Headphones, con strumenti di parental control, oltre alle cuffie cablate Junior 320. L’azienda ritiene che i suoi prodotti siano adatti ai bambini con età compresa tra i 3 e gli 8 anni.

La nuova gamma JBL Junior è già disponibile sul mercato italiano, anche su Amazon.

JBL Junior: caratteristiche

Le nuove JBL Junior 470NC e 320BT sono cuffie wireless che consentono di sfruttare l’app JBL Headphones per attivare funzioni di parental control. I genitori, infatti, possono impostare il volume massimo dell’audio oltre che fissare limiti al tempo di utilizzo.

C’è anche il sistema time-up che consente al genitore di registrare promemoria audio che saranno riprodotti dalle cuffie in determinate situazioni. Tramite l’app, inoltre, c’è la possibilità di monitorare in tempo reale l’utilizzo delle cuffie e ricevere report giornalieri e settimanali.

Le cuffie JBL Junior sono dotate di connettività Bluetooth Multipoint. In questo modo, è possibile, ad esempio, connettere le cuffie al tablet e allo smartphone, passando da un dispositivo a un altro in modo semplice e senza bisogno di dover effettuare un nuovo abbinamento.

Per quanto riguarda l’autonomia, invece, JBL dichiara fino a 50 ore di utilizzo con una sola carica per entrambe le cuffie. C’è anche la ricarica rapida con la possibilità di ottenere 3 ore di autonomia con appena 5 minuti di carica. Il modello 470NC include anche la cancellazione attiva del rumore (con questa funzione, l’autonomia si riduce).

A completare la gamma troviamo le JBL Junior 320, cuffie cablate che non includono la possibilità di gestione via app ma prevedono un limite al volume massimo fissato a 85 dB. Il collegamento via cavo è supportato anche dalle Junior 470NC e 320BT.

JBL Junior: i prezzi

La nuova gamma di cuffie JBL Junior è già disponibile in Italia con possibilità di acquisto anche tramite Amazon. Per quanto riguarda i prezzi, invece, le Junior 470NC sono acquistabili con un prezzo consigliato di 79,99 euro mentre le Junior 320BT sono disponibili con un prezzo di 49,99 euro. A completare l’offerta ci sono le Junior 320 che costano 29,99 euro.

