JBL Partybox Ultimate: il nuovo speaker per le feste "in grande"

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Fonte foto: JBL

JBL Partybox Ultimate è l’ultimo dispositivo del produttore statunitense dedicato a chi ama le feste. Ma le feste quelle vere, con un impianto audio di alto livello (e dal prezzo consono alla potenza e alla qualità offerta) e l’ormai immancabile contorno di luci a LED.

Il nuovo JBL Partybox Ultimate ha caratteristiche tecniche superiori al JBL Partybox 710 da 800 Watt già in gamma e sarà in vendita già nel corso del mese di settembre, insieme agli altri prodotti appena annunciati dall’azienda, come gli speaker Authentics e la nuova gamma di cuffie e auricolari TWS che vanno a confermare il ruolo di primo piano, nel settore dei prodotti audio, del marchio JBL.

JBL Partybox Ultimate: caratteristiche tecniche

JBL Partybox Ultimate, grazie alla sua potenza di ben 1.100 W RMS (cioè reali, non di picco), permette di coprire un’area veramente molto estesa: JBL dichiara una copertura sonora di una superficie pari a quella di ben due campi da basket, cioè circa 100-120 metri quadrati all’aria aperta (c’è la certificazione IPX4 che assicura la resistenza agli spruzzi d’acqua).

Le dimensioni sono pari a 45,5 x 104,9 x 44 centimetri, per un peso di 39,5 chilogrammi. Considerando le specifiche e i contesti di utilizzo, la cassa di JBL risulta essere abbastanza maneggevole e leggera, permettendo anche un utilizzo domestico, entro certi limiti. Per il trasporto semplificato, inoltre, ci sono maniglie e ruote che consentono spostamenti semplici, anche su distanze non brevi.

Lo speaker di JBL ha due driver mid-range ad alta sensibilità, due tweeter e due subwoofer da 9 pollici e questa configurazione, ben gestita dalla tecnologia di equalizzazione JBL Original Pro, gli permette di riprodurre in modo pulito e senza distorsioni i suoni alti, bassi e medi.

C’è inoltre un sistema di illuminazione a LED, personalizzabile, con vari effetti in sincronia con la musica riprodotta. Un “plus” non da poco, soprattutto considerando il contesto di utilizzo, festaiolo e molto giovanile, per cui è pensato lo speaker.

JBL Partybox Ultimate si può collegare alla fonte sonora tramite WiFi o Bluetooth e ha anche un ingresso per il microfono e uno per la chitarra. E’ anche possibile collegare più speaker insieme, e gestirli insieme tramite l’app JBL One.

JBL Partybox Ultimate: prezzo e disponibilità

Il nuovo JBL Partybox Ultimate, appena ufficializzato, è già quasi pronto al debutto. Il dispositivo sarà disponibile nel corso del mese di settembre 2023, con un prezzo di lancio di 1.499 euro. JBL ha confermato che la distribuzione sarà multi-canale: il dispositivo sarà acquistabile sia dallo store ufficiale che presso i principali rivenditori di prodotti JBL.

Il prezzo non è certo alla portata di tutti, ma è pur sempre vero che JBL Partybox Ultimate è un altoparlante wireless dalla potenza molto elevata, che potrà trovare un buon pubblico anche in ambienti professionali, tra DJ e organizzatori di feste con accompagnamento musicale. A questo tipo di persone, infatti, le caratteristiche tecniche dell’ultimo party speaker di JBL, come gli ingressi microfono e line, potranno risultare utilissime.