JBL Wave 200TWS, cuffiette entry level a un prezzo d'occasione

Il settore degli auricolari di fascia bassa è uno dei più gettonati dagli utenti, soprattutto quelli che non hanno bisogno di particolari funzionalità smart ma cercano essenzialmente cuffiette semplici da utilizzare e, chiaramente, da acquistare a poco prezzo.

Non stupisce dunque che questo segmento di mercato sia anche uno dei più saturi di offerte, con tutti i maggiori brand che hanno la propria linea economica. Districarsi tra tutti questi prodotti, però, non è affatto semplice e per scegliere quello più in linea con le proprie esigenze si può chiedere aiuto ad Amazon.

Sul noto e-commerce, infatti, è disponibile una buona selezione di prodotti di tutti i migliori marchi che possono essere acquistati a prezzi davvero d’occasione. È il caso delle JBL Wave 200TWS che proprio in queste sono in super offerta a meno di 50 euro.

JBL Wave 200TWS: scheda tecnica

Le JBL Wave 200TWS sono cuffiette in-ear con driver dinamici da 8 mm con risposta in frequenza che va dai 20 Hz fino ai 20 kHz.

Questi auricolari hanno la funzione JBL Deep Bass Sound che garantisce una migliore resa sonora delle frequenze basse, per un sound caldo e avvolgente.

Non manca un’area sensibile al tocco, che consente di utilizzare le diverse funzionalità in modo semplice e intuitivo. Sfiorando l’apposita superficie, infatti, è possibile rispondere alle chiamate, organizzare la riproduzione musicale e richiamare l’assistente vocale.

Utilizzando l’applicazione JBL Headphone (disponibile per Android e iOS) è possibile collegare tramite Bluetooth i propri auricolari allo smartphone e gestire le varie impostazioni a disposizione e, naturalmente, accedere all’equalizzatore. Inoltre con la funzione Dual Connect l’utente può decidere liberamente se utilizzare entrambi gli auricolari oppure uno solo (sia per la riproduzione musicale che per le chiamate) e mantenere il secondo in carica, così da risparmiare batteria.

Sul fronte dell’autonomia, stando alle dichiarazioni di JBL, questo dispositivo garantisce circa 5 ore di riproduzione musicale che arriva a circa 15 ore utilizzando anche l’apposita custodia di ricarica. Presente anche la certificazione IPX2 che attesta la resistenza dei soli auricolari alle gocce d’acqua.

Infine, merita una menzione a parte la vestibilità di questo prodotto caratterizzato da una forma ergonomica che si adatta perfettamente alle orecchie dell’utente, garantendo un grande comfort anche dopo diverse ore di utilizzo. Inoltre con i gommini disponibili in tre misure diverse, le cuffie aderiscono perfettamente all’orecchio per un utilizzo ancora più agevole e senza il rischo di cadere.

JBL Wave 200TWS: l’offerta Amazon

Le JBL Wave 200TWS sono uno dei device entry level proposti da JBL, un paio di cuffiette che puntano tutto su una grandissima semplicità di utilizzo e dimensioni davvero compatte, ottime per essere portare con sé facilmente e senza alcun ingombro.

Il prezzo di listino è di 79,99 euro ma con le offerte su Amazon si scende fino a 49,65 euro (-38%, -30.34 euro) uno sconto interessante, che potrebbe fare gola a molti.

