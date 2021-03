Negli anni Amazon è diventato un punto di riferimento nel settore degli eBook grazie al programma Kindle Unlimited, un servizio proposto con la formula dell’abbonamento mensile, attraverso il quale accedere alla più grande biblioteca multimediale di libri digitali. Anche con Amazon Prime è possibile usufruire di Prime Reading, tuttavia è una versione ridotta e con alcune limitazioni rispetto al servizio dedicato. Per i veri appassionati della lettura non resta che scoprire come funziona Kindle Unlimited, quanto costa e quali sono i dispositivi eReader compatibili con i libri virtuali del catalogo Amazon.

Che cos’è Kindle Unlimited

Kindle Unlimited è un abbonamento mensile proposto da Amazon, differente rispetto al pacchetto di servizi inclusi in Amazon Prime, quindi bisogna acquistarlo a parte, con il quale è possibile accedere a una piattaforma online con oltre 1 milione di eBook. Questa biblioteca virtuale permette di trovare migliaia di libri digitali su ogni tematica, dai romanzi moderni ai grandi classici della letteratura, dai saggi ai libri in altre lingue, con un catalogo sempre aggiornato con le ultime novità.

Il servizio garantisce letture illimitate, perciò basta entrare nella biblioteca Kindle Unlimited e scaricare tutti gli eBook che si desiderano leggere. Attraverso la nuova App Kindle è possibile utilizzare qualsiasi dispositivo compatibile, per avere gli eBook Amazon su smartphone, tablet, PC e device Kindle. L’applicazione gratuita, disponibile per Android, iOS, Windows e macOS, offre diverse funzionalità innovative come Scorri Pagina per agevolare la lettura, X-Ray per scoprire tutte le informazioni su personaggi e trama, oppure Dizionario per visualizzare le definizioni dei termini.

Come funziona Kindle Unlimited

Il servizio Kindle Unlimited è davvero semplice da utilizzare, infatti basta registrarsi online e attivare l’abbonamento mensile, dopodiché bisogna soltanto scaricare l’app Kindle sul proprio dispositivo elettronico. La piattaforma è compatibile con smartphone e tablet Android e iOS, PC Windows e Mac, oltre ovviamente ai device Amazon come i tablet Fire e gli apparecchi Kindle. Non tutti gli strumenti per la lettura dei libri digitali sono supportati, quindi bisogna prestare attenzione quando si compra un eReader per Kindle Unlimited, in quanto alcuni tablet come Kobo non sono compatibili.

Per iscriversi al servizio è necessario attivare un account Amazon gratuito, poi basta effettuare l’abbonamento a Kindle Unlimited. Una volta terminato bisogna entrare nella sezione Account e Liste, quindi tra le funzionalità sotto la voce Il mio account ci sarà anche l’opzione Il mio Kindle Unlimited con tutte le informazioni sull’iscrizione. Ad ogni modo, il modo migliore per gestire il servizio è tramite l’app Kindle, attraverso la quale è possibile amministrare l’account Kindle Unlimited e prendere in prestito fino a 10 eBook alla volta.

Per leggere altri libri in formato elettronico basta restituire uno o più eBook, infatti 10 è il limite massimo di libri digitali che si possono avere sul proprio dispositivo tramite l’app Kindle. Il catalogo Kindle Unlimited è davvero ampio e variegato, soprattutto per quanto riguarda gli eBook in lingua straniera, tuttavia anche i libri virtuali in italiano sono oltre 30 mila. Inoltre, l’abbonamento permette di leggere le auto-pubblicazioni degli autori realizzate con il servizio Self Direct Publishing di Amazon.

Quanto costa Kindle Unlimited

Il prezzo di Kindle Unlimited è di 9,99 euro al mese, con un periodo di prova gratuito di 30 giorni disponibile per tutti gli utenti che attivano il servizio. Dopo il primo mese di accesso libero viene addebitato il costo mensile, con sistema di rinnovo automatico gestibile tramite il proprio account Amazon. Per gli abbonati Amazon Prime è già incluso Prime Reading, insieme a Prime Video, Prime Music e alle consegne veloci illimitate, tuttavia si tratta di una versione limitata con accesso ad appena qualche centinaio di eBook, quindi per usufruire dell’intera biblioteca virtuale senza restrizioni è necessario attivare Kindle Unlimited.

I migliori eReader Amazon per Kindle Unlimited

Per leggere gli eBook di Kindle Unlimited è importante acquistare un device compatibile, tuttavia per sfruttare tutte le funzionalità del servizio è consigliabile comprare un Kindle Amazon ufficiale, scegliendo tra uno dei modelli di eBook Reader proposti dall’azienda americana.

Kindle

La versione standard di eReader Amazon è il Kindle, un tablet compatto e leggero con luce frontale a 4 LED integrata per agevolare la lettura. Il device è disponibile in bianco e nero, propone un display da 6 pollici con schermo antiriflesso da 167 ppi, una batteria di lunga durata e una memoria da 8 GB. Il Kindle è dotato anche del modulo Wi-Fi per la connettività wireless, vanta un touchscreen efficiente e si ricarica in meno di 4 ore tramite cavo USB in dotazione.

Caratteristiche principali

Schermo 6 pollici

Memoria da 8 GB

Peso 164 grammi

Display antiriflesso da 167 ppi

Luce frontale a 4 LED

Modulo Wi-Fi integrato

Kindle Paperwhite

Un dispositivo più avanzato per la lettura degli eBook di Kindle Unlimited è il Paperwhite, dotato di uno schermo da 6 pollici resistente all’acqua certificato IPX8. È disponibile in due versioni, con memoria da 8 e 32 GB, in questo modo è possibile salvare un numero più elevato di libri digitali all’interno del device. Il display da 300 ppi garantisce una migliore risoluzione, per ridurre l’affaticamento della vista, con una batteria davvero potente che assicura un’autonomia di circa due settimana con una ricarica.

Caratteristiche principali

Schermo 6 pollici

Memoria da 8 o 32 GB

Peso 182 grammi

Display antiriflesso da 300 ppi

Luce frontale a 5 LED

Certificato IPX8

Wi-Fi integrato e supporto rete mobile

Kindle Oasis

Il top di gamma tra gli eBook Reader Amazon è il Kindle Oasis, ideale per i veri appassionati della lettura. Questo device è equipaggiato con un display da 7 pollici ad alta risoluzione da 300 ppi, con schermo antiriflesso e struttura resistente all’acqua certificata IPX8. Si può scegliere tra due colori, gold o grafite, con memoria da 8 o 32 GB, vanta un sistema di illuminazione ottimizzato e personalizzabile, un design ergonomico che consente di tenerlo anche con una mano sola e la regolazione automatica dell’orientamento delle pagine.

Caratteristiche principali

Schermo 7 pollici

Memoria da 8 o 32 GB

Peso 194 grammi

Display antiriflesso da 300 ppi

Luce frontale a 25 LED

Certificato IPX8

Wi-Fi integrato e supporto rete mobile

Come usare Kindle Unlimited con accesso web e mobile

Il servizio Kindle Unlimited di Amazon è accessibile anche dal PC o dai dispositivi mobili, come smartphone e tablet, basta scaricare l’app Kindle sul proprio device oppure navigare tramite browser. Una volta all’interno della sezione dedicata è possibile sfogliare il catalogo di eBook, utilizzando i filtri per semplificare la ricerca dei libri di maggiore interesse. Altrimenti è possibile visualizzare le ultime novità aggiunte di recente, oppure scoprire le prossime pubblicazioni in arrivo nella biblioteca del Kindle Store.

Dopo aver scelto i libri in formato elettronico si possono scaricare rapidamente, utilizzando la funzione Leggi gratis per ottenere il titolo in prestito e averlo a disposizione sul proprio apparecchio di lettura. Per leggere l’eBook online è presente un’apposita funzione, infatti basta scegliere l’opzione Leggi ora col lettore cloud Kindle, per avere il libro digitale sempre disponibile anche in modalità offline, tuttavia per una migliore esperienza è consigliabile installare l’estensione per il browser.

Con i device mobili è tutto più facile, in quanto non bisogna fare altro che scaricare l’app Kindle da Google Play Store o App Store, installarla nel proprio dispositivo Android o iOS e usarla per accedere alla biblioteca e prendere in prestito gli eBook del Kindle Store. Senza abbonamento a Kindle Unlimited i libri in formato Kindle si possono acquistare in modo individuale, con oltre 15 mila titoli a meno di 3 euro e diversi eBook gratuiti a disposizione, mentre per gli abbonati Amazon Prime ci sono centinaia di titoli forniti con il servizio Prime Reading.

Le alternative a Kindle Unlimited

Kindle Unlimited è senza dubbio uno dei servizi più apprezzati e utilizzati per la lettura digitale, ad ogni modo esistono anche delle alternative valide, con le quali è possibile usufruire di un servizio simile ma con una selezione di libri completamente diversa.

Kobo.com

L’opzione principale rispetto a Kindle Unlimited è Kobo.com, la piattaforma di eBook con account gratuito dalla quale si possono acquistare tantissimi libri digitali. Per eseguire il download di eBook su Kobo basta scaricare l’app per smartphone e tablet, oppure comprare un eReader Kobo. Questo servizio permette di leggere i libri elettronici di store come Mondadori e Feltrinelli, infatti i device del brand supportano diversi formati come EPUB, MOBI, FilePub e PDF.

Migliore eReader consigliato per Kobo

Il modo più agevole per leggere gli eBook proposti nello store online di Kobo è usare un dispositivo ufficiale, tra cui uno dei migliori modelli è il Kobo Forma. Questo lettore di libri digitali presenta uno schermo touchscreen da 8 pollici con risoluzione HD, tecnologia E-Ink Carta e una memoria di 8 GB. È certificato IPX8 per resistere all’acqua, pesa 197 grammi e dispone di un modulo Wi-Fi per il collegamento wireless alla rete internet.

Scribd

Un’altra alternativa a Kindle Unlimited è Scribd, un servizio internazionale proposto con periodo di prova gratuito di 30 giorni e un abbonamento mensile di 8,99 dollari. All’interno della piattaforma virtuale si possono trovare audiolibri, eBook, spartiti, documenti, riviste e perfino podcast, con accesso illimitato alle risorse disponibili e compatibilità con PC, smartphone e tablet.

Migliore eReader consigliato per Scribd

Un ottimo eBook Reader per Scribd è il PocketBook InkPad 3 Pro, caratterizzato da uno schermo da 7,8 pollici con tecnologia E-Ink Carta, un peso di 225 grammi e certificazione IPX8 per la protezione dagli schizzi. Supporta ben 19 formati di libri elettronici e 3 di audiolibri, è dotato della connettività Wi-Fi e Bluetooth, inoltre monta un processore dual core e 1 GB di RAM con 16 GB di memoria interna.