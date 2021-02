Amazon Kindle: come funziona il lettore di e-book

Gli appassionati di lettura che decidono di abbandonare la carta per i libri digitali non potranno fare a meno dell’e-reader Kindle di Amazon. Il dispositivo consente di leggere per ore senza affaticare gli occhi e di personalizzare l’impaginazione del proprio e-book, per il massimo comfort rispetto a un qualsiasi tablet.

Oltre a offrire un alto comfort di lettura, avere un e-reader permette di accedere a una vasta libreria in ogni momento, senza dover portare con sé ingombri e pesi. Gli utenti che acquistano un Kindle di Amazon, ad esempio, potranno scegliere se caricare i propri ebook, scaricare quelli gratuiti dal proprio account oppure acquistare nuovi titoli. Per chi vuole un vasto catalogo sempre con sé, c’è il servizio Kindle Unlimited, che offre l’accesso illimitato a oltre 1 milione di ebook da qualsiasi dispositivo. Ecco le principali funzioni di Amazon Kindle per un’esperienza di lettura di alto livello.

Acquista l’e-reader Kindle su Amazon e divertiti a leggere

Kindle Amazon: come funziona il display

La principale differenza tra la lettura su tablet e quella su e-reader sta nella tecnologia e-ink, cioè l’inchiostro elettronico che consente di ricreare un’esperienza di lettura che sia il più simile possibile a quella su carta. Questa tecnologia ha consumi bassissimi e permette ai dispositivi di avere autonomia di settimane.

L’altra caratteristica che differenzia gli e-reader Kindle dai tablet è la mancanza di retroilluminazione, che ne consente la lettura agevole anche in ambienti con una forte illuminazione naturale. D’altro canto, in caso di scarsa illuminazione, proprio come per i libri di carta sarà necessario procurarsela. Amazon offre tra i suoi dispositivi la versione Kindle Paperwhite, che è dotato di un sistema di illuminazione diffusa che permette di leggere anche in ambienti scarsamente illuminati o al buio.

Per chi vuole poi un e-reader che lo segua in ogni avventura, la versione Kindle Oasis è resistente ai graffi e all’acqua e offre il massimo comfort di lettura grazie alla tecnologia e-ink, allo schermo Paperwhite e alla possibilità di regolare a proprio piacimento l’illuminazione.

Acquista il tuo prossimo e-reader Kindle su Amazon

Acquista il tuo Kindle Paperwhite su Amazon per leggere anche al buio

Acquista il top di gamma degli e-reader: scopri Kindle Oasis su Amazon

Kindle Amazon: personalizza l’esperienza di lettura

Gli e-reader Kindle di Amazon consentono agli utenti di personalizzare l’impaginazione dei proprio ebook per poter leggere i contenuti in modo più agevole. I lettori potranno scegliere il font che preferiscono tra quelli disponibili, impostare una diversa grandezza dei caratteri e ancora una diversa interlinea.

Inoltre, i Kindle consentono di sottolineare i passaggi preferiti di un libro digitale grazie alla funzione evidenziatore, oppure di aggiungere dei segnalibri per ritrovare il punto in cui si è interrotta la lettura o i passaggi salienti che si vogliono ricordare. Infine, gli utenti che scelgono gli e-reader di Amazon potranno aggiungere annotazioni e cercare qualsiasi testo grazie alla funzione Ricerca.

Acquista un e-reader Kindle su Amazon e personalizza la tua esperienza di lettura

Kindle Amazon: come acquistare gli ebook

Gli e-reader Kindle supportano i formati proprietari Kindle 8, Kindle, TXT, PDF, MOBI non protetto, PRC, HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG e PMO, ma non gli ePub. Gli utenti potranno caricare sul proprio e-reader di Amazon gli ebook nei formati compatibili, oppure scaricare quello che si preferisce dalla vasta libreria offerta dall’e-commerce, a scelta tra quelli a pagamento e i molti contenuti gratuiti.

Altrimenti, gli utenti potranno sottoscrivere il servizio Kindle Unlimited, che dà accesso illimitato a oltre 1 milione di ebook del catalogo di Amazon sottoscrivendo un abbonamento da 9,99 euro al mese. Il servizio potrà essere utilizzato anche da chi non possiede un e-reader Kindle: gli ebook possono essere letti su qualsiasi dispositivi e scaricati sia dall’app disponibile per dispositivi Kindle, smartphone e tablet.

Iscriviti a Kindle Unlimited e accedi alla vastissima libreria digitale