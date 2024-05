L'estate nei tuoi occhi, ci sono novità sulla stagione 3

Fonte foto: Prime Video/X

Ci sono una buona e una cattiva notizia per i fan di L’estate nei tuoi occhi, alias The Summer I Turned Pretty, serie tv young adult tratta dai romanzi omonimi. La buona è che Belly, Conrad e Jeremiah torneranno per una terza stagione su Prime Video, che sarà tra l’altro più lunga delle precedenti. La cattiva è che bisogna aspettare ancora un anno. Lo ha recentemente confermato Jenny Han, autrice della trilogia di libri e ideatrice della serie, durante gli Upfront di Amazon.

L’estate nei tuoi occhi: dove eravamo rimasti?

La serie L’estate nei tuoi occhi è incentrata, così come i libri da cui è tratta, sul triangolo amoroso tra Belly e i fratelli Conrad e Jeremiah, con i quali la giovane protagonista ha trascorso le estati dell’infanzia e dell’adolescenza.

Nel finale della seconda stagione (che, come la prima, è attualmente disponibile su Prime Video) Belly ha deciso di dimenticare Conrad e di iniziare una relazione con Jeremiah, che nell’ultima puntata la guarda con orgoglio mentre la giovane rientra nella squadra di pallavolo.

«La sua relazione con Jeremiah le ha sempre portato molta felicità: è quasi come se si fosse data il permesso di essere di nuovo felice», aveva commentato in una intervista Jenny Han. «In quel momento Jeremiah è la scelta giusta (…) che le permetterà di essere felice senza drammi», ha aggiunto Lola Tung, l’attrice che interpreta Belly.

Anticipazioni e spoiler su L’estate nei tuoi occhi 3

«Sono davvero entusiasta di vedere cosa ci sarà in serbo per noi nella serie, specialmente dopo gli ultimi momenti di Jeremiah e Belly nella seconda stagione», ha detto Gavin Casalegno, che interpreta Jeremiah, in occasione dell’annuncio della terza stagione della serie tv.

La terza stagione della serie tv sarà basata sull’ultimo romanzo della trilogia di Han, uscito nel 2011 con il titolo Per noi sarà sempre estate (We’ll Always Have Summer).

Nel romanzo (attenzione, seguono spoiler) Belly è al college e la sua relazione con Jeremiah procede serenamente da due anni. La protagonista un giorno scopre però che Jeremiah, in seguito a un litigio avvenuto alcuni mesi prima e che il ragazzo aveva interpretato come una rottura temporanea della loro storia, è andato a letto con un’altra.

Dopo alcuni giorni i due si chiariscono e Jeremiah chiede a Belly di sposarlo. Lei accetta, sebbene si sia resa da poco conto di essere ancora innamorata di Conrad. Anche quest’ultimo è ancora innamorato di lei, ma i due si confessano i propri sentimenti solo il giorno del matrimonio, che viene a quel punto annullato.

Quando esce L’estate nei tuoi occhi stagione 3

Stiamo ufficialmente girando la stagione 3 di #LEstateNeiTuoiOcchi: 11 episodi in arrivo! Ci vediamo a Cousins Beach nel 2025 🫶 📺 #TheSummerITurnedPretty pic.twitter.com/xFLDw1HHGY — Prime Video Italia (@PrimeVideoIT) May 14, 2024

La terza stagione di L’estate nei tuoi occhi era stata ordinata ad agosto 2022, quando erano in corso gli scioperi di attori e sceneggiatori di Hollywood. Per questo motivo la produzione della serie tv ha subìto dei rallentamenti e non sarà quindi possibile vedere i nuovi episodi, che saranno in tutto undici contro i sette-otto delle stagioni precedenti, nel corso dell’estate che sta per iniziare.

È già stato confermato, invece, che la terza stagione di L’estate nei tuoi occhi arriverà su Prime Video nell’estate 2025. Le riprese sono attualmente in corso a Wilmington.