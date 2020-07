La Casa di Carta 5 svelerà il rapporto tra il Professore e Alicia Sierra

Alicia Sierra, l’ispettrice senza scrupoli interpretata da Nawja Nimri, è uno dei personaggi principali della quarta stagione de La Casa di Carta. Ha guadagnato spazio a partire dalla terza stagione ed è gradualmente diventata uno dei personaggi centrali della trama. Avrà un ruolo centrale anche nella quinta stagione e verranno svelati anche alcuni segreti sulla sua vita passata.

Questo è chiaro soprattutto se si osserva cosa succede nell’ultima puntata, quando l’ispettrice Sierra si presenta da sola e in borghese nel covo in cui è nascosto il Professore, a cui punta la pistola. Senza dubbio la quarta parte della serie tv ha chiarito molti aspetti del personaggio, per esempio svela che suo marito è morto da poco e lei è praticamente pronta a mettere al mondo suo figlio. Questi tasselli hanno fatto pensare all’evoluzione del personaggio nella quinta stagione. Secondo i fan, potrebbe avere un rapporto davvero unico col Professore.

La Casa di Carta 5: Alicia Sierra è la sorella del Professore?

Alicia Sierra la ricordiamo in alcune delle scene più mozzafiato della serie tv: per esempio quella in cui mostra a Nairobi il peluche di suo figlio e approfitta della sua debolezza per sparare al personaggio interpretato da Alba Flores oppure mentre tortura Rio pur avendo un pancione enorme da gestire e architetta i suoi piani diabolici mentre sorseggia i suoi beveroni con la cannuccia come niente fosse.

Lei è una spietata e fredda calcolatrice, ed è uno dei personaggi più caratteristici de La Casa di Carta. È così forte che sicuramente avrà un ruolo determinante nella quinta stagione. Infatti, secondo i fan i nuovi episodi sveleranno che Alicia Sierra, il Professore e quindi anche Berlino sono fratelli.

Il Professore e Alicia si somigliano?

Un utente Reddit ha messo in luce le somiglianze caratteriali tra il Professore e Alicia Sierra. Entrambi riescono a ragionare a sangue freddo anche nelle situazioni di crisi e durante le emergenze, entrambi riescono ad ottenere ciò che vogliono con incredibili colpi di scena. Inoltre, sono determinati e hanno un senso della disciplina ossessivo, dove nessuna distrazione è ammessa.

Inoltre, Alicia ha anche dei tratti comuni a Berlino, che è a sua volta fratello del Professore. Pensiamo, per esempio, al loro senso dell’umorismo un po’ macabro oppure alla voglia di essere sostenuti anche durante i piani più estremi o il loro essere un po’ narcisisti, infatti amano farsi ammirare soprattutto mentre compiono gesti più eclatanti e spericolati, un po’ come se amassero far soffrire le persone. Inizialmente il pubblico aveva ipotizzato che Alicia fosse in realtà Tatiana, l’ex moglie di Berlino, tuttavia i tempi non coincidevano e quindi questa teoria è stata accantonata.

Casa di Carta 5: cosa succederà?

Se il Professore e Alicia Sierra dovessero essere fratelli la trama prenderebbe una piega completamente differente: la principale antagonista di Sergio Marquina (interpretato da Alvaro Morte) si potrebbe trasformare in una complice e magari entrare nella banda. Quindi il gruppo rimarrebbe senza un nemico da cui proteggersi. In alternativa, ci potrebbe essere una new entry che sostituirebbe Alicia, qualcuno di altrettanto spietato e capace di sgominare la banda dei ladri mascherati.

Tuttavia, la teoria del legame famigliare tra il Professore e l’ispettrice non ha conquistato completamente il pubblico. Si teme che scoprendo queste parentele la serie si potrebbe trasformare in una sorta di telenovela spagnola di basso rango, cioè trasformerebbe la trama in qualcosa di forzato ed esagerato.

Insomma, non rimane che aspettare il rilascio de La Casa di Carta 5 su Netflix. Ormai è questione di mesi, anche perché nonostante la pandemia abbia ritardato le riprese, queste inizieranno molto presto.