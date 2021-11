La chiavetta TV 4K di Realme sta arrivando in Europa: quanto costerà

Sta per arrivare il momento del debutto europeo per l’attesa chiavetta TV 4K di Realme, un prodotto davvero molto atteso per via del fatto che è l’unico al mondo, ad eccezione dell’equivalente di Google, a poter contare sul sistema operativo Google TV sviluppato a Mountain View appositamente per rendere smart qualsiasi televisore.

Un grande orgoglio per Realme, azienda ancora relativamente piccola ma in fortissima crescita in tutto il mondo, specie in Europa, da un’iniziativa del gigante dell’elettronica Oppo. Azienda che adesso esplora un nuovo segmento di mercato, ossia quello delle chiavette multimediali per rendere smart (o più smart) qualsiasi TV. Il segmento delle chiavette TV è in rapida espansione, per cui può essere per Realme un’occasione ulteriore per crescere ancora in Europa sul piano dei numeri e conquistare un numero sempre maggiore di clienti. La chiavetta TV 4K sta per debuttare in Europa, e nelle scorse ore sono arrivate delle informazioni in merito al prezzo: eccole.

Chiavetta TV 4K di Realme, com’è fatta

La chiavetta TV 4K di Realme per il momento è l’unica al mondo ad essere certificata da Google, fatta (l’ovvia) eccezione per la Chromecast. Ciò significa che è l’unica prodotta da terzi ad avere il sistema operativo Google TV, quindi correrà una gara “a parte" rispetto alla recente Fire TV 4K Max di Amazon.

La chiavetta TV 4K di Realme ha una CPU quad core e una GPU dual core, 2 GB di memoria RAM e 8 GB di spazio di archiviazione, il Bluetooth 5.0 e un’uscita HDMI 2.1. Consente la riproduzione dei contenuti in 4K a 60 fps, ha il supporto ad HDR10+ per ottenere immagini con colori più contrastati, oltre a un telecomando con tasti dedicati ai servizi più utilizzati (Netflix, YouTube, Amazon Prime Video e YouTube Music) e capacità di controllo vocale garantite da Google Assistant attraverso il microfono inserito nel telecomando.

Non troppo diffuso l’ingresso USB-C per l’alimentazione di questo genere di prodotti e nonostante in un primo momento, a giudicare dalle immagini reperibili in rete, sembrava che Realme avesse deciso di investire qualcosa in sede produttiva per non dover riproporre ancora, nel 2021, lo standard microUSB, alla fine è confermato il connettore più economico. Economico sì sul piano industriale ma non per questo di scarsa qualità: Realme garantisce che la sua chiavetta TV 4K ha superato 144 ore di test ad alta temperatura, cadute da un metro, 1.000 connessioni all’ingresso USB e 50.000 pressioni sui pulsanti del telecomando senza riportare danni.

Chiavetta TV 4K di Realme, quanto costerà

Nelle scorse ore un portavoce dell’azienda ha confermato i prezzi delle due varianti della chiavetta TV 4K di Realme che arriveranno in Europa: quella con risoluzione 2K costerà 54,99 euro, mentre quella capace di riprodurre contenuti in 4K costerà 69,99 euro, esattamente lo stesso prezzo europeo della Google Chromecast con Google TV.

L’obiettivo, confermato dal portavoce di Realme, è quello di portare sul mercato europeo la chiavetta TV 4K nel mese di dicembre, speriamo anche in tempo per gli acquisti natalizi.