Xiaomi TV Stick 4K, la nuova chiavetta streaming è pronta

Xiaomi ha svelato la nuova TV Stick 4K sul proprio sito ufficiale, che vede l’abbandono anche per questa tipologia di dispositivo della denominazione “Mi”, che ha caratterizzato per molti anni ogni prodotto dell’azienda asiatica. La chiavetta mantiene le caratteristiche distintive del precedente modello, il quale ha riscosso un discreto successo.

Non mancano, però, aggiornamenti importanti: il principale non può che essere il miglioramento dell’output, che passa da risoluzione Full HD ad Ultra HD, altrimenti detta 4K. Proprio da questa caratteristica prende il suo nome Xiaomi TV Stick 4K, che si propone di affrontare l’agguerrita concorrenza di Amazon Fire TV Stick 4K e Chromecast con Google TV. A bordo, sono preinstallati servizi come Netflix, Amazon Prime Video e YouTube, per riprodurre i vostri contenuti in streaming preferiti direttamente sul vostro televisore. L’hardware rinnovato ed un maggiore quantitativo di memoria RAM, consentiranno di godere di un’esperienza fluida con Android TV 11.

Xiaomi TV Stick 4K: caratteristiche

Il dispositivo low cost in grado di trasformare qualsiasi televisore in una smart TV non ha abbandonato il design rodato della precedente generazione: è compatta, misura 106,8 x 29,4 x 15,4 mm, pesa appena 42,8 grammi, è nera e ha scocca in plastica.

Xiaomi non ne ha svelato il nome ma il chipset al momento più quotato potrebbe essere l’Amlogic S905Y4, che è proprio un quad-core con quattro unità Cortex-A35, come riportato nella lista delle specifiche. Ad accompagnarlo vi sono l’unità di elaborazione grafica Mali-G31 MP2, 2 GB di memoria RAM e 8 GB di memoria interna, purtroppo non espandibile. Il sistema operativo, invece, è Android TV 11 e non è escluso un futuro aggiornamento alla versione successiva.

Passando alle interfacce, per la connessione di Xiaomi TV Stick 4K al televisore è possibile utilizzare la porta HDMI, mentre per l’alimentazione c’è la micro USB. Tuttavia, si possono connettere periferiche senza fili ricorrendo al Bluetooth 5.0, che consente anche il controllo a 360° tramite il telecomando fornito in dotazione con il dispositivo. Per un’ottimale fruizione dei contenuti online, ci pensa il WiFi dual-band (2.4GHz/5GHz) a garantire una navigazione sempre stabile e fluida.

Xiaomi TV Stick 4K: prezzo e disponibilità

Sebbene il dispositivo sia effettivamente comparso sul sito ufficiale di Xiaomi, non è ancora chiaro quando sarà possibile acquistare la nuova chiavetta e, soprattutto, quando sarà disponibile nel nostro paese.

Alla luce di quanto visto col precedente modello, Xiaomi TV Stick 4K potrebbe avere un prezzo di circa 40-50 euro al lancio, o forse poco più. Basti pensare che, attualmente, Mi TV Stick ha un prezzo di circa 35 euro.