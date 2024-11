La coda del diavolo con Luca Argentero in streaming: quando esce

Tratto dal romanzo omonimo, in questo action thriller con Luca Argentero ci sono un assassino rinchiuso, un uomo in fuga e un oscuro mistero da risolvere

Fonte foto: Sky

C’è un tormentato Luca Argentero nei panni di un ex poliziotto incastrato per omicidio al centro della adrenalinica trama di La coda del diavolo, il nuovo film Sky Exclusive prodotto da Groenlandia e Vision Distribution in collaborazione con Sky. Tratto dal libro omonimo di Maurizio Maggi, pubblicato da Longanesi & C., il film è diretto da Domenico De Feudis e si preannuncia un action thriller ad alta tensione.

Trama e trailer di La coda del diavolo

La trama di La coda del diavolo è ambientata in una Sardegna fredda e oscura, dove il delitto di una giovanissima ragazza nasconde in realtà una incredibile verità.

Il protagonista della storia è Sante Moras, un ex poliziotto diventato guardia carceraria che viene accusato di un omicidio che non ha commesso. Quando un uomo colpevole di aver torturato e ucciso una giovane ragazza viene trovato morto durante il suo turno di custodia, infatti, Moras viene incastrato e additato ingiustamente come responsabile.

Inseguito dal commissario Tommaso Lago, che è determinato a trovarlo, Sante si dà alla fuga. Intanto, però, il protagonista capisce bene che l’unico modo per salvarsi (e per scagionarsi) è cercare la verità che si nasconde dietro la morte dell’uomo e della sua giovane vittima. Ad aiutarlo c’è Fabiana Lai, una giornalista che segue il caso ed è decisa a non fermarsi alle apparenze.

Il cast di La coda del diavolo

Il già citato Luca Argentero (noto tra le altre cose per Saturno contro, Mangia, prega, ama e Poli opposti) interpreta l’ex poliziotto Sante Moras. Cristiana Dell’Anna (Gomorra – La serie, Qui rido io, Cabrini) interpreta invece la giornalista Fabiana Lai.

Francesco Acquaroli (già in A casa tutti bene – La serie, Unwanted – Ostaggi del mare, Dogman) veste i panni del commissario di polizia Tommaso Lago.

La regia è di Domenico De Feudis (già noto per Il Legame). Il film è scritto da Nicola Ravera Rafele e Gabriele Scarfone, ed è prodotto da Andrea Paris e Matteo Rovere.

La coda del diavolo, il libro da cui è tratto il film

Come detto, il film si basa sul romanzo La coda del diavolo, pubblicato nel 2018. L’autore Maurizio Maggi è stato finalista al Premio ItaloCalvino 2014 e ha pubblicato anche altri libri, tra cui nel 2016 il romanzo L’enigma dei ghiacci.

Anche nel romanzo Sante lavora come guardia penitenziaria nel carcere in cui viene recluso un uomo accusato di avere torturato e ucciso una ragazza. Nella trama del libro viene detto chiaramente che l’omicida, avendo connessioni altolocate, la farà sicuramente franca, nonostante ci siano pochi dubbi su ciò che ha fatto. A Sante viene proposto quindi di fare giustizia al di fuori della legge: uccidere l’assassino, prima che possa tornare libero.

È davvero la cosa giusta da fare? Il quesito morale resta senza risposta, perché al mattino l’omicida viene effettivamente trovato morto e Sante, incastrato, è costretto a fuggire: cercherà la verità per scagionarsi e fare davvero giustizia.

La coda del diavolo: dove vedere il film in streaming

La coda del diavolo va in onda lunedì 25 novembre 2024 alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.