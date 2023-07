La Maison: trama e cast del dramedy

Fonte foto: Denis Makarenko / Shutterstock

Dramma, intrighi familiari e alta moda si incontrano in La Maison, una nuova serie dramedy francese ambientata all’interno di una casa di moda francese contemporanea. I dieci episodi, della durata di un’ora ciascuno, usciranno su Apple TV+ prossimamente e promettono agli spettatori «uno sguardo coinvolgente dietro le quinte del mondo in continua evoluzione della moda, dell’eleganza e del lusso francese e della vita delle potenti famiglie» che fanno parte di questo mondo. Creata dagli showrunner José Caltagirone e Valentine Milville, la serie è co-prodotta da Apple TV+ e The Originals of America, con The Originals Productions.

Chi è Lambert Wilson

La nuova serie La Maison si basa su un’idea originale di Alex Berger, produttore esecutivo. La regia dei dieci episodi è invece di Fabrice Gobert (The Returned) e Daniel Grou (Lupin). Notevole anche il cast, che è già stato annunciato. Il protagonista sarà interpretato da Lambert Wilson, già candidato sei volte al prestigioso Premio César.

Wilson è uno dei più popolari attori francesi (ma padroneggia bene anche l’inglese e l’italiano) e negli ultimi anni ha recitato nei film In prima linea (2018), Les traducteurs (2019), De Gaulle (2020), Benedetta (2021), Matrix Resurrections (2021) e La signora Harris va a Parigi (2022). L’attore ha esperienza anche nelle serie tv, ma per lo più in progetti celebri in Francia.

Il cast di La Maison

Nel cast di La Maison figurano inoltre Amira Casar (già vista in Chiamami col tuo nome), Carole Bouquet (vincitrice del Premio César come miglior attrice e già vista in En Thérapie), Zita Hanrot (già nota per Fatima, oltre che vincitrice del Premio César come miglior attrice esordiente) e Pierre Deladonchamps (già visto in Lo sconosciuto del lago). Nel cast ci sono anche Antoine Reinartz (Anatomy of a Fall), Anne Consigny (Elle), Florence Loiret Caille (The Bureau – Sotto copertura) e Ji-Min Park (Ritorno a Seoul).

La trama di La Maison

Un video che vede protagonista lo stilista Vincent LeDu (interpretato da Lambert Wilson) finisce sul web e diventa virale. Il contenuto, reinventato e diffuso dagli utenti senza freni, lascia la leggendaria casa di alta moda di LeDu e della sua famiglia appesa a un filo.

Per salvare e provare a rilanciare la storica maison Perle Foster (interpretata da Amira Casar), la ex musa di LeDu, si allea con la visionaria stilista Paloma Castel (Zita Hanrot), rivendicando in questo modo il posto che le spetta nell’azienda e anche nel mondo della moda.

Quando esce La Maison in streaming

La produzione di La Maison è appena stata annunciata e le riprese sono attualmente in corso a Parigi e dintorni; quindi, al momento non è ancora possibile sapere quando la serie arriverà in streaming su Apple TV+.