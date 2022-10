La nuova commedia con Diego Abatantuono

Un figlio ormai grande ed economicamente indipendente, ma molto attaccato ai genitori… al punto da vivere ancora sotto il loro tetto e da non avere alcuna intenzione di andarsene. È quello che succede nella nuova commedia intitolata Il Mammone, diretta da Giovanni Bognetti e con Diego Abatantuono in arrivo fra poche settimane su Sky e in streaming solo su NOW. La storia è basata sul film francese del 2001 Tanguy, diretto da Etienne Chatiliez e scritto da Laurent Chouchan insieme al regista.

La trama di Il Mammone

All’epoca il film Tanguy, facendo satira sulla figura del figlio adulto che non vuole lasciare casa dei genitori, riscosse un certo successo e contribuì a plasmare l’immaginario collettivo: la parola "tanguy" in Francia, infatti, è talvolta usata per indicare qualcuno che nonostante l’età vive ancora con mamma e papà e non da solo. Il tema non è ovviamente solo francese e nel 2006 è stato realizzato anche un remake statunitense, intitolato in Italia A casa con i suoi.

Il Mammone è il remake "made in Italy", Paese dove in effetti l’età media in cui si diventa autonomi è 30 anni, più alta rispetto a quella di altre nazioni: nulla di cui stupirsi, in realtà, considerando le difficoltà del mondo del lavoro e la povertà giovanile in aumento. Il protagonista della commedia Il Mammone, però, non pare rientrare in questo quadro. Aldo, figlio unico di Piero e Anna Bonelli, ha 35 anni, conduce una brillante carriera accademica come professore universitario, riceve innumerevoli occasioni di lavoro all’estero ed è, insomma, felicemente indipendente dal punto di vista economico. Eppure, vive ancora a casa con mamma e papà, con grande gioia e soddisfazione.

Sono proprio i genitori, un ben giorno, a realizzare quello che mai avrebbero pensato: non sopportano più il figlio Aldo. Inizia così in casa una vera e propria guerra fredda nella quale i coniugi Bonelli cercano a ogni costo di spingere Aldo verso l’emancipazione e una reale autonomia. Il ragazzo, però, non è un tipo che si arrende facilmente.

Il cast di Il Mammone

Piero e Anna Bonelli sono interpretati da Diego Abatantuono e Angela Finocchiaro. Andrea Pisani veste invece i panni del figlio Aldo.Nel cast del film c’è anche Michela Giraud nelle vesti di Amalia, un personaggio che si scoprirà legato alla famiglia Bonelli.

Quando esce Il Mammone

Il film, prodotto da Warner Bros. Entertainment Italia, Picomedia e Colorado Film, sarà disponibile dal 7 novembre 2022 in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW. La commedia sarà visibile anche on demand.