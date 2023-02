La nuova serie sulla regina Maria Antonietta

Un dramma in costume ambientato in una corte reale: Maria Antonietta ha tutti gli ingredienti giusti per appassionare il pubblico. La nuova serie creata e scritta da Deborah Davis è dedicata, come suggerisce il nome, alla storia della giovane regina austriaca che con la sua mentalità moderna e all’avanguardia sconvolse la corte di Francia. Nata a Vienna nel 1755 e morta a Parigi nel 1793, Maria Antonietta è stata la moglie di Luigi XVI e l’ultima regina di Francia dell’ancien régime, prima della Rivoluzione Francese.

La trama di Maria Antonietta

La serie creata da Deborah Davis (già sceneggiatrice del film La Favorita, per cui è stata candidata agli Oscar del 2018) si propone di ripercorrere la storia di Maria Antonietta con uno sguardo contemporaneo e «femminista».

La futura regina lasciò l’Austria per diventare la moglie di Luigi XVI quando aveva solo quattordici anni e nel corso della sua vita a corte nella seconda metà del XVIII si scontrò con il lato oscuro e misogino di Versailles, con lo stretto protocollo di corte e anche con le rigide regole imposte dalla società. Nonostante questo, e nonostante le resistenze e le pressioni della nazione che avrebbe dovuto accettarla come sovrana, Maria Antonietta mostrò un’indole testarda, coraggiosa e carismatica e riuscì a rivoluzionare la sua immagine.

Il cast di Maria Antonietta

La regina Maria Antonietta è interpretata dall’attrice Emilia Schüle. Nel cast internazionale della serie ci sono anche James Purefoy (giù visto in A Discovery of Witches), Jack Archer (The Bay), Roxane Duran (Riviera), Jasmine Blackborow (Shadow and Bone) e Louis Cunningham (Bridgerton).

Tra gli interpreti figurano inoltre Gaia Weiss, Marthe Keller, Crystal Shepherd-Cross, Caroline Piette, Jonas Bloquet, Nathan Willcocks, Paul Bandey, Liah O’Prey, Laura Benson, Oscar Lesage e Yoli Fuller. Il team di produzione è composto invece da Alban Étienne e Stéphanie Chartreux di Banijay Studios France, Claude Chelli e Aude Albano di Capa Drama e Christophe Toulemonde di Les Gen.

Maria Antonietta, quando esce la serie

Maria Antonietta è composta da otto episodi ed è già uscita in Francia a ottobre 2022 e nel Regno Unito a dicembre dello stesso anno. Le critiche sono state varie, più o meno positive: ad esempio, secondo The Evening Standard è un classico period drama che non soddisfa pienamente le aspettative, mentre secondo per il Guardian è un buon intrattenimento, una serie divertente e a tratti grottesca. The Telegraph ha sottolineato la distanza tra il finale e la realtà storica.

Il debutto in Italia è ormai vicinissimo: la serie infatti andrà in onda in esclusiva su Sky Serie e in streaming solo su NOW dal 15 febbraio. È prevista l’uscita di due nuovi episodi ogni mercoledì. La serie sarà disponibile anche on demand.