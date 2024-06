La soundbar da 24 mila euro

Peppe Croce, giornalista dal 2008, si occupa di device elettronici e nuove tecnologie applicate al mondo automotive. È entrato in Libero Tecnologia nel 2018.

Quando si parla di audio delle Smart TV due cose sono chiare a tutti, anche ai non intenditori: la prima è che gli speaker integrati nella stragrande maggioranza dei televisori moderni sono di qualità e potenza molto basse, la seconda è che il modo più semplice ed economico per risolvere questo problema è aggiungere una soundbar.

A volte, però, la soundbar non è poi così economica, anzi costa ben più della TV. Come nel caso della prima soundbar di Steinway Lyngdorf, marchio creato una ventina di anni fa da Steinway & Sons, storica azienda americana che produce pianoforti a coda dal 1853.

Steinway Lyngdorf soundbar: la più potente

Steinway Lyngdorf descrive la sua nuova soundbar come la più grande e la più potente del mondo e, in effetti, si tratta di un device enorme e potentissimo.

Larga 1,89 metri, alta 30 centimetri e profonda 10 centimetri, la soundbar di Steinway Lyngdorf ha al suo interno quattro amplificatori da 400 watt ciascuno, che gestiscono 3 tweeter, due midrange da 5,25 pollici e due woofer da 10 pollici.

Tutto questo ben di Dio per audiofili è a disposizione di un chip proprietario RoomPerfect che analizza gli echi prodotti dalla soundbar nella stanza in cui è posizionata e adatta l’equalizzazione per ottenere il miglior risultato possibile.

Il peso totale di questo dispositivo sfiora i 50 chili, quindi in caso di fissaggio a muro richiede particolari attenzioni da parte dell’utente o, meglio ancora, l’intervento di tecnici specializzati.

Steinway Lyngdorf soundbar: prezzo altissimo

Il prezzo della soundbar di Steinway Lyngdorf è veramente per pochissimi: al cambio euro-dollaro attuale siamo intorno ai 24 mila euro per la versione con quattro amplificatori, mentre per quella con due amplificatori (stereo, potenza massima di 800 watt), si spendono circa 15 mila euro.

Ma stiamo parlando di un mercato luxury, in cui il prezzo non è la componente decisiva in fase d’acquisto dei dispositivi.