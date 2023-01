Come funzionano le lampade a energia solare da esterno

Per illuminare il giardino in modo ecologico ed economico è possibile sfruttare la luce del sole, utilizzando delle sorgenti luminose da esterno alimentate dall’energia solare attraverso apposite cellette fotovoltaiche. Scopriamo come funzionano le lampade solari da giardino, quali vantaggi offrono e come scegliere i modelli adatti alle proprie esigenze.

Cos’è la lampada a energia solare

Le lampade solari da esterno sono delle luci eco-friendly da giardino, in quanto non devono essere collegate alla rete elettrica per funzionare. Si tratta quindi di lampade ecologiche a zero emissioni di carbonio, una soluzione ideale per illuminare terrazzi, giardini e cortili a fronte di un bassissimo impatto ambientale.

Una lampada a energia solare per l’outdoor dispone di un piccolo pannello fotovoltaico, il quale può essere integrato nella sorgente luminosa o collegato ad essa tramite un apposito cavo. Sul mercato esistono varie tipologie di lampade solari da giardino, tra cui quelle da terra, i faretti o le applique solari da fissare a muro, con modelli realizzati in diverse forme, dimensioni e materiali.

Come funziona la lampada solare

Il funzionamento di una lampa solare da giardino è piuttosto semplice. In pratica, la luce a LED viene alimentata dall’energia elettrica prodotta dalle celle fotovoltaiche del modulo solare, le quali convertono la luce del sole in energia elettrica. L’elettricità viene immagazzinata in un piccolo sistema di accumulo, ovvero una batteria interna che permette di utilizzare l’energia ottenuta di sera e di notte per un certo periodo di tempo.

Una volta che i pannelli solari fotovoltaici hanno ricaricato l’accumulo la batteria fornisce energia alla sorgente luminosa, con la possibilità di usufruire di un’illuminazione ecosostenibile che non incide sulla bolletta della luce. I moduli fotovoltaici funzionano durante il giorno, ricaricando l’accumulo della lampada solare, in questo modo è possibile accendere la luce dopo il tramonto per illuminare gratuitamente vialetti, piante, gazebi e balconi.

Come scegliere la miglior lampada solare da giardino

Per scegliere la lampada solare migliore da acquistare è necessario valutare con attenzione alcune caratteristiche. Prima di tutto bisogna tenere conto del tipo di utilizzo che bisogna farne, per orientarsi su modelli specifici come i faretti da terra, i lampioncini o le applique da parte. Inoltre, è importante definire il budget da spendere, per capire se preferire prodotti più economici oppure optare per lampade solari da giardino più sofisticate e costose.

Un altro aspetto da considerare è il sistema di accensione, infatti alcuni modelli dispongono dell’attivazione automatica al tramonto, mentre altri di un apposito interruttore per accendere la lampada quando desiderato. Esistono anche dispositivi più evoluti con sensore di movimento integrato, adatti soprattutto a vialetti e camminamenti nel giardino, oppure con sensore collegato alla sorgente luminosa tramite un cavo di varia lunghezza.

Nella scelta è necessario valutare anche l’autonomia della lampada solare, che in genere può andare da 4 a 24 ore, l’intensità luminosa misurata in lumen che può essere compresa tra 100 e 250 lumen e il tipo di diffusione della luce (in un punto solo o ad ampio spettro). Bisogna tenere conto anche dell’impermeabilità del prodotto definita dalla classe IP, con i modelli IP23 che resistono appena agli spruzzi d’acqua e quelli IP68 anche alle immersioni.

Perché acquistare lampade solari da esterno?

Esistono diversi motivi per comprare una lampada solare da giardino, tra cui la possibilità di illuminare uno spazio outdoor in modo ecologico senza consumare energia elettrica, una soluzione che offre anche un buon risparmio economico. Inoltre, si possono illuminare zone esterne lontane da prese elettriche, senza ricorrere a lunghissime prolunghe che causano fastidio e intralcio.

Allo stesso modo, alcune lampade a energia solari sono in grado di valorizzare giardini e terrazzi con un design originale e moderno, con tante forme e stili diversi tra cui scegliere. Sono anche lampade leggere, abbastanza economiche da acquistare e facili da installare, soprattutto i modelli da terra che possono essere posizionati nel terreno senza nessun tipo di lavoro o predisposizione.