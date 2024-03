Sconto esagerato per il PC portatile: prezzo mai così basso

Fonte foto: Amazon

Spesso e volentieri si è portati a pensare che, per avere dei computer portatili performanti e ottimi per il lavoro (e per lo svago) sia necessario spendere 1.000 euro o anche più. Nulla di più errato: quello che serve è buon occhio e avere la pazienza per aspettare l’offerta giusta

E i laptop SGIN oggi in promozione su Amazon, ne sono la dimostrazione lampante. I due modelli – che si differenziano principalmente per le dimensioni dello schermo – garantiscono ottime performance a un prezzo più che interessante. Caratterizzati da schede tecniche di tutto rispetto, infatti, permettono di lavorare al PC senza troppi grattacapi: potrete navigare online, scambiare mail, creare documenti di lavoro senza il computer accusi il benché minimo rallentamento.

Computer portatile SGIN X15: scheda tecnica, offerta Amazon e prezzo finale

Leggero e compatto, il modello da 15,6 pollici è perfetto per coloro che amano lavorare in mobilità e, allo stesso tempo, non si arrendono all’idea di doverlo fare con uno schermo da 13 pollici o poco più. Il display LCD garantisce un’ottima visibilità anche se esposto alla luce diretta del solo, dando così la possibilità di utilizzarlo – per lavoro o svago – all’aria aperta.

All’interno del case trova spazio un comparto hardware di tutto rispetto. Il processore è un Intel Celeron N5095 quad-core con frequenza operativa di 2.9 Ghz: una CPU capace di garantire buone prestazioni e consumi decisamente ridotti. Completano la scheda tecnica 12 GB di RAM DDR4 ad alta velocità e uno spazio d’archiviazione da 512 GB.

La batteria da 5000 mAh assicura un’autonomia estesa: potrete utilizzarlo per ore e ore senza necessità di collegarlo a una presa di corrente.

La parte più interessante, però, riguarda il costo. Grazie allo sconto del 53% garantito da Amazon, infatti, il prezzo crolla al minimo storico di 329,99 euro: un’offerta da non farsi scappare per nessun motivo.

Computer portatile SGIN M17: scheda tecnica, offerta Amazon e prezzo finale

Con il suo monitor LCD IPS da 17,3 pollici, il laptop SGIN M17 garantisce un’esperienza visiva di altissimo livello. Il livello di dettagli è elevatissimo, mentre la resa dei colori è estremamente realistica. Un computer portatile perfetto per chi lavora con immagini (fotoritocco o montaggio video).

Nella scocca trova spazio la CPU Intel Celeron dual-core. Un processore capace di assicurare buone prestazioni e soprattutto parco nei consumi: potrete usare il PC per ore senza alcun problema. A supporto troviamo 8 GB di memoria RAM DDR4 e un disco per l’archiviazione dei file da 512 GB. La connettività senza fili è invece assicurata dal chip Bluetooth 4.2 e dal chip WiFi Dual-Band.

La batteria da 5.000 mAh è più che sufficiente per garantire fino a 8 ore di utilizzo: potrete lavorare tutto il giorno fuori casa senza avere la necessità di ricaricarlo.

Il tutto a un prezzo eccezionale. Grazie allo sconto del 50% lo pagherete meno di 350 euro.

