Laura Pausini ha fatto un film: Piacere di conoscerti

Laura Pausini – Piacere di conoscerti: è questo il titolo ufficiale dell’atteso film italiano Amazon Original dedicato a Laura Pausini, indiscussa star della musica a livello internazionale. La pellicola sarà presto distribuita in streaming su Prime Video. Ecco tutto quello che sappiamo al momento sul progetto.

L’idea del film, che è prodotto da Endemol Shine Italy, è nata dalla stessa Laura Pausini, che ha lavorato anche alla sua scrittura insieme a Ivan Cotroneo (La kryptonite nella borsa, Un bacio) e Monica Rametta (Un bacio, Il volto di un’altra). Cotroneo si è occupato inoltre della regia, mentre la supervisione creativa e la direzione della fotografia sono state affidate rispettivamente a Francesca Picozza e Gherardo Gossi. Il film è attesissimo dai numerosi fan dell’artista italiana e promette di svelare alcuni aspetti della vita e del mondo di Laura Pausini ancora sconosciuti al grande pubblico.

Di cosa parla il film di Laura Pausini

La nota carriera e gli acclamati successi di Laura Pausini saranno ovviamente parte del film di prossima uscita dedicato alla cantautrice, ma nel lungometraggio ci sarà anche molto altro.

Sullo schermo vedremo infatti Laura Pausini davanti alla macchina da presa e scopriremo alcuni scorci inediti della sua vita professionale e privata.

L’obiettivo dell’artista italiana è mostrare al grande pubblico la sua vera anima, raccontando anche alcuni lati di sé e del proprio mondo che non solo non si erano mai visti, ma che è anche impossibile immaginare.

Quando esce il film su Laura Pausini

È la prima volta che la cantautrice si cimenta in un film che ruota intorno alla sua figura e alla sua storia: per questo c’è grande curiosità e aspettativa nei confronti di Laura Pausini – Piacere di conoscerti.

Al momento, però, non ci sono ancora informazioni ufficiali sulla data del debutto. Sicuramente il progetto uscirà nel 2022, ma per avere ulteriori dettagli bisogna avere ancora un po’ di pazienza. Dopo l’uscita, il film sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in 240 Paesi e territori in tutto il mondo, Italia inclusa.

La carriera di Laura Pausini

Laura Pausini è ad oggi una delle artiste italiane più apprezzate non solo nel nostro Paese, ma anche a livello internazionale: ha venduto oltre 70 milioni di album, si è aggiudicata più di 220 dischi di platino e ha collezionato premi e riconoscimenti prestigiosi.

La cantautrice, infatti, ha recentemente vinto i Golden Globe per la Miglior Canzone Originale con il brano Io sì, nato dalla collaborazione con Diane Warren. Con la stessa canzone, che ha interpretato durante la cerimonia degli Oscar 2021, è stata nominata anche agli Academy Awards: non era mai accaduto a nessun’altra donna nella storia della musica italiana.

A proposito di canzoni: il brano ufficiale di Laura Pausini – Piacere di conoscerti sarà “Scatola" e sarà pre-save (si prenota il download, ma poi si aspetta l’uscita ufficiale) sulle principali piattaforme digitali il 18 gennaio.