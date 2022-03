Laura Pausini, le nuove immagini in anteprima dal film

“Quasi trent’anni di carriera e di esperienze incredibili. Ancora oggi mi sveglio e mi chiedo: perché proprio a me?". A domandarselo è Laura Pausini nei secondo finali del trailer ufficiale dell’attesissimo film Laura Pausini – Piacere di conoscerti, presto disponibile in streaming su Prime Video.

Il film original italiano Laura Pausini – Piacere di conoscerti nasce da un’idea della cantante e autrice Laura Pausini, che si è occupata anche della scrittura insieme a Ivan Cotroneo (che è anche il regista) e Monica Rametta. La supervisione creativa è di Francesca Picozza e la direzione della fotografia di Gherardo Gossi. Prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios, il progetto è molto più di un documentario sulla vita della celebre star. Si tratta di un vero e proprio film che immagina le vite alternative di Laura Pausini. L’uscita è attesa per il 7 aprile 2022 solo su Prime Video.

Tutte le anticipazioni sul film di Laura Pausini

Il trailer del film di Laura Pausini, distribuito ieri da Prime Video, rivela numerose immagini e dettagli del progetto. Tutto inizia da una domanda, posta dalla voce fuori campo della cantautrice: cosa avrei fatto se non avessi vinto Sanremo? Il riferimento è ovviamente all’edizione del 1993, che ha segnato l’inizio della sua fortunata carriera internazionale nella musica.

Da qui il trailer lascia intendere che il film porterà avanti una narrazione su due binari paralleli. Da una parte, infatti, si vedono riprese originali e immagini epiche dei più indimenticabili concerti di Laura Pausini. Dall’altra, invece, vengono mostrate delle scene recitate tratte da quella che sembra un’immaginaria vita alternativa che Laura Pausini non ha mai vissuto ma che, in qualche modo, avrebbe potuto diventare reale. “Ho sembra avuto tanti piani B", dice infatti la regina del pop italiano che in varie scene del film modella la creta, frequenta un corso di fitness in compagnia, racconta di una sua passata (e sfortunata) partecipazione a Sanremo e suona, con qualche imprecisione, il pianoforte.

Come sarà il film di Laura Pausini

Il film promette di essere un racconto intimo, emozionante e coinvolgente, anche perché è la prima volta che Laura Pausini sceglie di mettersi davanti alla macchina da presa e di raccontare la sua vera anima attraverso numerosi scorci inediti della sua vita privata e professionale, dall’infanzia fino alle tappe più importanti della sua carriera.

Dove porterà questo viaggio nella memoria e nel passato? Per scoprirlo bisogna attendere l’uscita del film, ma nel trailer c’è già un indizio per trovare la risposta, perfettamente riassunto in una frase pronunciata da Laura Pausini: “Non c’è bisogno del grande palco per trovare la felicità".

