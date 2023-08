Le 5 scene più belle di Mare Fuori (fino a ora)

Fonte foto: Rai/Twitter

Mentre si attende la quarta stagione (ma non solo: ci sarà anche un film), la febbre per Mare Fuori non accenna a diminuire. Disponibile in streaming su Rai Play e su Netflix, la serie italiana ha riscosso un enorme successo di pubblico e promette di proseguire ancora a lungo. Come accade sempre in questi casi, ogni spettatore appassionato, ripensando agli episodi già visti, saprebbe elencare senza esitazione quali sono le sue personalissime scene preferite. Ce ne sono alcune, però, che sono entrate nel cuore di tutti: ad esempio, le cinque elencate qui sotto.

L’incontro tra Filippo e Naditza

La storia tra Filippo e Naditza, interpretati rispettivamente da Nicolas Maupas e Valentina Romani, viene portata avanti per buona parte della serie. I due sono legati da un elemento speciale, il pianoforte: pur essendo molto diversi tra loro, sono evidentemente in sintonia uno con l’altra. Il loro primo incontro e poi l’intenso sguardo che si scambiano quando si incrociano nuovamente in carcere sono tra i momenti più belli di Mare Fuori.

I detenuti cantano O mare for

In una ormai famosa scena i detenuti del carcere minorile cantano insieme “O mare for”, la canzone scritta da Matteo Paolillo che fa da sigla alla serie. Il brano è un evidente inno alla libertà e nella puntata i ragazzi lo intonano davanti alle loro famiglie. L’effetto è commovente e liberatorio.

Il primo bacio tra Carmine e Rosa

Sempre parlando di coppie che emozionano, bisogna citare il primo bacio tra Carmine e Rosa. Il momento romantico arriva al culmine di una scena molto toccante. I due ragazzi quando si conoscono tendono a prendersi in giro e a litigare, seppur non troppo seriamente, ma da subito è evidente che il loro rapporto cela qualcosa di più intenso e profondo, come dimostra il bacio che infine si scambiano.

La morte di Ciro

In Mare Fuori non ci sono soltanto momenti romantici, naturalmente. Una scena molto intensa e toccante è anche la morte di Ciro Ricci, che avviene in seguito allo scoppio della rivolta all’interno del carcere minorile. Ciro inizialmente guida la rivolta nell’IPM perché ha intenzione di uccidere Carmine, ma a sorpresa viene invece fermato e ferito a morte da Chiattillo, che vuole salvare la vita del suo compagno di cella.

Il rapporto tra Teresa ed Edoardo

A far stringere il cuore del pubblico sono anche le scene che raccontano il rapporto tra Teresa ed Edoardo. La ragazza sembra capace di tirare fuori il lato più vulnerabile e romantico del detenuto e lui, conoscendola sempre meglio, ripone in lei le sue speranze per un futuro migliore e diverso. Anche Ciro a un certo punto si rendere conto che Teresa può essere la “via d’uscita” per Edoardo.