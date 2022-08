Le 8 puntate più belle di Gossip Girl

«Sono Gossip Girl, la vostra sola fonte di notizie sulle vite scandalose dell’élite di Manhattan». È questo l’indimenticabile inizio di ogni puntata di Gossip Girl, serie tv statunitense andata in onda dal 2007 al 2012, per un totale di 6 stagioni, e tratta dai romanzi di Cecily von Ziegesar.

L’intera serie, in passato disponibile su Netflix, oggi si può vedere on demand su Sky e in streaming su NOW. La trama segue le vicende di un gruppo di giovani provenienti dall’Upper East Side, un quartiere raffinato di New York. Dagli anni della scuola fino alle prime esperienze lavorative, senza tralasciare amore, tradimenti, segreti di famiglia, inganni e colpi di scena, le sei stagioni della serie sono davvero dense di avvenimenti. Ogni spettatore ha sicuramente la sua puntata preferita, ma ce ne sono alcune che si fanno ricordare più di altre. Ecco quali sono quelle considerate migliori.

Stagione 1, episodio 9

È il Giorno del Ringraziamento e nel corso della puntata si scoprono numerosi retroscena e segreti di vari personaggi. Tra le varie rivelazioni, ad esempio, che Lily e Rufus in passato sono stati insieme.

Stagione 2, episodio 2

In questa puntata si scopre che Marcus, il nuovo fidanzato di Blair, è davvero un lord inglese. La giovane organizza una festa per dimostrare di essere alla sua altezza, ma non mancano gli equivoci e i momenti imbarazzanti.

Stagione 3, episodio 2

Blair inizia a frequentare l’università (La NYU, New York University) e passa da essere la reginetta della scuola a non essere considerata affatto. Intanto, Vanessa si mettere insieme a Scott, che si scoprirà solo in seguito essere il figlio di Rufus e Lily.

Stagione 3, episodio 4

È una puntata memorabile soprattutto per due presente speciali: Hilary Duff (che, nei panni di una famosa attrice, si iscrive all’università delle protagoniste sotto mentite spoglie, sperando di non essere riconosciuta) e Tyra Banks, co-protagonista nel film in cui recita Hilary Duff.

Stagione 4, episodio 8

Al centro della trama di questa puntata c’è Juliet, che inizialmente vuole ricattare Serena diffondendo delle foto in cui bacia il professor Forrester. Ma alla fine il piano fallisce. Anzi, Juliet perde anche l’appartamento e inizia a pianificare vendetta.

Stagione 5, episodio 1

Serena, Nate e Chuck sono a Los Angeles: la prima lavora, gli altri due si divertono e si mettono nei guai. Colpo di scena finale? Blair è incinta e sta per sposarsi.

Stagione 6, episodio 3

Blair è agitata per la sua prima sfilata, che sarà un disastro. La colpa, però, non è di Serena, come crede Blair.

Stagione 6, episodio 10

Il gran finale! Blair e Chuck si sposano e si scopre finalmente l’identità di Gossip Girl, che non è una ragazza: in realtà si tratta di Dan.