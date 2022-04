Le location di Netflix dove andare in vacanza

E se l’ispirazione per le vacanze o per il prossimo weekend fuori porta arrivasse da ciò che vediamo in streaming? Non è un’ipotesi, ma la realtà: secondo una ricerca condotta da Basis per conto di Netflix, film e serie tv ambientati in Italia hanno il potenziale di attrarre turismo nel nostro Paese.

Lo studio ha coinvolto un campione della popolazione di Brasile, Francia, India, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti. È emerso che le persone che avevano guardato contenuti italiani avevano il doppio di possibilità di considerare lo Stivale come meta turistica. Netflix crede a tal punto in questo risultato da aver siglato con l’Agenzia Nazionale del Turismo un protocollo per rafforzare il legame tra la produzione audiovisiva e la promozione turistica. Serie tv e film non sono di ispirazione solo per i turisti stranieri, ma possono esserlo anche per gli stessi italiani. Ecco qualche esempio.

Napoli: È stata la mano di Dio

Secondo la ricerca commissionata da Netflix, gli aspetti dell’Italia maggiormente apprezzati dalle persone che hanno guardato contenuti italiani sono la storia, la cucina e la cultura. Napoli è un perfetto connubio di questi elementi, oltre che lo sfondo di È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino. Il film, visibile su Netflix, è ambientato negli anni ’80 e mostra alcuni luoghi-simbolo della città e dei dintorni: piazza Plebiscito, il Vomero, Capri…

Torino: Guida astrologica per cuori infranti

Questa serie tv, disponibile su Netflix, è ambientata a Torino. Dalle inquadrature fanno capolino alcuni luoghi iconici della città sabauda, come la Mole Antonelliana e la Basilica di Superga. Ci sono anche le piazze celebri, le strade signorili, i vicoli illuminati dai locali e i palazzi eleganti da “piccola Parigi".

Palermo e dintorni: Incastrati

La serie tv di Ficarra e Picone, uscita da pochi mesi su Netflix, è un omaggio alla bella Sicilia. Le riprese si sono svolte a Palermo e in altre località siciliane, tra cui Sciacca, coloratissima e affacciata sul mare.

Procida: Generazione 56K

Procida, nella serie tv Netflix Generazione 56K, è la location degli anni dell’infanzia. Nelle puntate si riconoscono vari scorci dell’isola, tra cui la Chiesa di San Leonardo, il Palazzo Bormioli e il borgo di Marina Corricella.

Riviera adriaca: Summertime

Ispirata ai romanzi di Federico Moccia, la serie tv Summertime (il 4 maggio arriva su Netflix la terza stagione) parla di un amore estivo nato sulla riviera adriatica. Molti episodi sono stati girati tra Ravenna e Cesenatico.

Milano: Fedeltà

Tratta dall’omonimo romanzo di Marco Missiroli, la serie Fedeltà si svolge tra Milano e Rimini. Del capoluogo lombardo vengono mostrati numerosi luoghi del cuore: ad esempio Paolo Sarpi e il quartiere cinema, Parco Sempione, le Colonne di San Lorenzo e i Navigli.