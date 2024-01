Le migliori serie tv secondo gli Emmy Awards 2024

Fonte foto: HBO/Sky

Si è svolta senza grandi sorprese rispetto ai pronostici la consegna dei 75esimi Primetime Emmy Awards. La cerimonia, che si è tenuta nella notte tra il 15 e il 16 gennaio (ora italiana), ha assegnato i premi relativi alla stagione televisiva 2022-2023 e si sarebbe infatti dovuta svolgere lo scorso settembre, ma gli scioperi a Hollywood hanno reso il rinvio necessario. Come già accaduto pochi giorni fa alla consegna dei Golden Globes, tra le serie tv più premiate agli Emmy 2024 ci sono Succession, The Bear e Beef. Ecco quali altri titoli hanno ricevuto uno o più premi e dove vederli sulle principali piattaforme di streaming.

Emmy 2024: cosa vedere su NOW

Su Sky e in streaming su NOW si può vedere Succession, acclamata serie HBO che ha chiuso gli Emmy 2024 portandosi a casa diversi premi: per la migliore serie drammatica, per il migliore attore protagonista e non in una serie drammatica (rispettivamente a Kieran Culkin e Matthew Macfadyen), per la migliore attrice in una serie drammatica (a Sarah Snook) e altri.

Jennifer Coolidge si è portata a casa l’Emmy come migliore attrice non protagonista in una serie drammatica per il suo ruolo in The White Lotus: anche questa serie è visibile su NOW. Anche The Last of Us ha ricevuto alcuni premi, tra cui migliore attore guest star in una serie drmammatica a Nick Offerman e migliore attrice guest star in una serie drammatica a Storm Reid.

Emmy 2024: le serie premiate su Disney+

The Bear è stata premiata come migliore serie comica e il suo protagonista, Jeremy Allen White, come migliore attore in una serie comica. Ebon Moss-Bachrach e Ayo Edebiri hanno invece ricevuto l’Emmy rispettivamente come migliore attore non protagonista e come migliore attrice non protagonista in una serie comica.

La migliore attrice in una serie comica è stata invece Quinta Brunson per il suo ruolo in Abbott Elementary, sempre visibile su Disney+. Sulla stessa piattaforma sono disponibili anche tutte le stagioni di I Simpson, migliore serie animata agli Emmy 2024.

Emmy 2024: le serie premiate su Netflix

Beef – Lo Scontro ha conquistato l’Emmy per la migliore miniserie, mentre i protagonisti Ali Wong e Steven Yeun sono stati celebrati nuovamente come migliore attrice e migliore attore in una miniserie. Niecy Nash-Betts è stata premiata come migliore attrice non protagonista in una miniserie per il suo ruolo in Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story, sempre su Netflix.

Emmy 2024: le serie premiate su Apple Tv+

Paul Walter Hauser ha ricevuto l’Emmy al migliore attore non protagonista in una miniserie per la sua interpretazione in Black Bird, serie tv disponibile su Apple TV+. Sulla stessa piattaforma c’è Ted Lasso, serie per cui Sam Richardson ha ricevuto un Emmy come migliore attore guest star in una serie comica. La migliore attrice guest star in una serie comedy è stata invece Judith Light per il suo ruolo in Poker Face, sempre su Apple TV+.